我國明起鬆綁邊境，取消入境3+4檢疫措施，改為0+7的自主防疫，將吸引較多外籍旅客來台。對此國內專家評估，現階段台灣疫情仍處於高原期，比許多國家還要嚴重，此時外國人來台恐怕反而會增加染疫風險，估計初期來台旅客不會太多，因此是否真的會增加國內染疫風險？至少還要再觀察一個月。

新光醫院副院長洪子仁表示，入境開放0+7與本土疫情是否會升溫是兩件事，邊境解封也不代表疫情結束，我國此時開放邊境，主要是考量國際間流行的變異株都是BA.5，因此不再擔心BA.5會造成國內社區傳播，加上台灣現在每日新增的確診數，相較鄰國都是相對高點，此時外國人來台染疫風險反而比較高。

洪子仁指出，日本、南韓現在的染疫人數約每百萬人300-500間，但台灣卻高達2000，加上我國每天的境外移入感染個案，幾乎都在100人以下，相對本土疫情動輒4、5萬人，佔比連0.5％都不到，因此開放後對本國醫療體系的衝擊應是相對低。

洪子仁接著說，大多數能搭乘飛機到國外的旅客，身體狀況都是相對健康，即使來台確診，可能也不會佔用太多醫療資院，只要讓他們在集中檢疫所靜養，多半都能恢復，且新制開放至少還要再觀察1-2個月才能判斷是否對本國醫療造成影響，現階段仍難以評估。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，邊境開放後的觀察重點應放在集中檢疫所、加強版防疫旅館的佔用人數是否大量提高，同時也要注意確診病患轉中重症送醫的比例有無提高，雖然目前專責病房的數量相當充足，但專責加護病房的數量卻不是很多，應密切觀察開放的後續效應隨時滾動調整。