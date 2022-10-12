國境明天起解封，改為入境0+7免隔離，並解除禁團令，而日本昨天也開放個人自由行，國人憋了近3年終於能出國旅遊，一名女網友昨天趕去換護照，到現場後發現人山人海，人潮滿出大門，嚇壞直呼「換護照還是交給旅行社代辦吧」。

一名女網友去外交部領務局換護照，在一樓等待上樓後，二樓後位區更是擠得水洩不通。(翻攝自好想住飯店。好康.踩雷不藏私FB)

這名女網友昨天（12日）在臉書社團「好想住飯店。好康.踩雷不藏私」發文，表示近期有需要換發護照的旅客，建議還是找旅行社代辦，她貼出兩張到外交部領務局換護照的現場照，不論是一樓入口還是二樓等待區，都人潮爆滿。

原PO解釋，照片裡的一樓是填好表格後排隊等待抽號碼排，二樓照片是拿到號碼牌後確定是200號內再上去的人潮。但她不確定是不是因為昨天是連假後上班第一天，所以人特別多，「總之溫馨提醒，近期需要辦理換發護照的人還是交給旅行社代辦吧。」

其他網友們看到照片後也驚嚇留言「超扯」、「完全崩潰」、「網路預約的日期也全滿」、「幾乎每天都這樣，上周去也是近200人在等待，沒過期就再等等吧⋯⋯」、「哇台灣人果然很愛排隊」。

對此，外交部領事事務局副局長陳尚友4日表示，過去一周申辦護照的件數是政府宣布解封日期前的兩倍，領務局已經做好相關準備，包括開放櫃檯、加開人力、以及原物料的準備。