連千毅與寵物店老闆「大仁哥」2019年在網路互嗆，掀起「直播主之亂」，法院一審依違反組織犯罪條例、槍砲、恐嚇等6罪，重判7年徒刑，今（12）高等法院二審宣布維持原判，連千毅拚減刑失敗，稍早在臉書回應將會再上訴，還說會捐出500萬幫助無力下葬、處理後事的清寒家庭民眾，補助每戶10萬元。

連千毅在臉書「蘭庭精品」回應，今天一早聽到判決相當平常心，謝謝3名辛苦的律師，強調「我們會再上訴」，他還說將會捐出500萬幫助無力下葬、處理後事的清寒家庭民眾，補助每戶10萬元，「這三年來，商標法全部不起訴，無罪、經查驗，本人公司並無販售、假貨之違失情節！以正視聽！」

連千毅拚減刑失敗，稍早在臉書回應將會再上訴，還說會捐出500萬幫助無力下葬、處理後事的清寒家庭民眾，補助每戶10萬元。（翻攝自臉書）

連千毅與鄭又仁於2019年9月17日開始互槓，不僅在高雄街頭大膽嗆聲，更砸店面、開槍、撞倉庫等多種囂張行徑，導致整個高雄市鬧哄哄，此事件也引起社會大眾關注，警政署為此多次派員南下坐鎮指揮偵辦，設法平息大眾恐慌。

檢調調查，連千毅於2016年成立蘭庭國際，以高雄市鼓山區鼓山二路的倉庫作為直播地點與幫派聚集點，加入高雄分會的人數眾多，專案小組查出連千毅以精品公司吸收男性員工，又誘導員工加入「天道盟太陽會高雄分會」犯罪組織，並利用組織多次指使成員脅迫網友刪文、道歉，後來更因與直播主鄭又仁在網路上起衝突，指使成員持槍射擊恐嚇。

高雄地院2020年7月29日宣判一審，合議庭認為連千毅是知名直播主，具有相當的人氣及知名度，卻利用幫派勢力恐嚇網友，甚至開槍引發重大治安事件，依涉犯槍砲、組織犯罪、傷害等罪，合併執行7年徒刑。另涉恐嚇、強制罪，合併判刑1年，可易科罰金。經上訴後，12日高雄高分院宣判二審，仍維持一審判決。