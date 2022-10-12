邊境10月13日起解封，入境改採0＋7，取消居家檢疫，北市聯醫中興院區內科醫師姜冠宇表示，0＋7上路後，台灣正式進入風險轉嫁個人時代，建議有出國需求者要打次世代疫苗，才能降低染疫風險，同時旅館業也要注意室內空氣過濾、環境通風，不能在什麼措施都沒做的情況下，回歸正常營運，否則很可能會「無縫接軌」迎來新一波疫情，「我們沒有太多喘息時間」。

姜冠宇今（12）日於個人臉書粉專指出，入境0＋7明起實施後，是風險真正轉嫁給個人的時代，自己的功課一定要做好，有出國需求者，建議要打次世代疫苗，因為現在的變異株仍不斷地演化，每一株病毒株都在「爭奇鬥艷」，面對這些變異株，我們沒有足夠的研究資料，但如果有打次世代疫苗，預期可以更降低染疫風險。

姜冠宇表示，明天過後經濟會慢慢復甦，旅館業不能在什麼措施都沒變的情況下回歸正常經營，做好環境通風、室內空氣過濾很重要，因為國外旅遊和商務住宿會混在同一間旅館，交叉感染機率增加；以英國為例，邊境解封後，住院率暴增33%，有專家認為是門窗緊閉，再加上歐洲恢復自由行所導致的結果。

姜冠宇說，因為不斷有新的變異株出現，所以0＋7後病毒基因定序還是很重要，且台灣這波疫情也沒有很嚴重，很可能在這波疫情休息完，就不小心無縫接軌迎來新一波疫情，「我們沒有太多喘息時間」，此時若有做病毒定序，就能知道是哪一株變異株引起社區流行。