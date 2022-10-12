超商提供多元服務，店員又被稱為「萬能店員」，一名自稱在超商上班的女網友抱怨，超商熟食區明明是採自助式，卻常有消費者要她幫忙夾茶葉蛋、裝大亨堡，她請消費者自己拿，還會被對方以不屑的眼神回敬，令她忍不住翻白眼批評，「不懂為什麼一大堆客人進超商就變得無腦」，貼文引發上千網友共鳴。

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，許多消費者進到超商門市，會自動降低自己的智商，她舉最近上班碰到的兩個例子。一名女消費者拿了兩個三角飯糰詢問「是否有送一顆茶葉蛋？」原PO回答「是」，沒想到對方竟用不屑的語氣及眼神說，「茶葉蛋要自己夾喔？」原PO說，如果購買的人是小孩，她絕對會幫忙，但一個成年人還要他人服務，「到底是多公主？」

原PO表示，另一名女消費者進到門市，直接到熟食區拿了一個大亨堡的麵包到櫃檯問「大亨堡的熱狗要自己裝袋嗎？」原PO說，當下看到對方的表情像是在說，「本小姐的手是不能碰這些東西的」，但她還是禮貌地向對方表示要自己裝袋。

原PO說，超商的熟食區是採自助式，她直言「不懂為什麼一大堆客人進超商，就變得無腦？覺得自己是公主、王子命嗎？沒有公主命就請不要公主病好嗎？不要造成其他人困擾，是覺得超商店員很閒嗎？」

貼文曝光，引發2千多名網友共鳴，「他們只想把服務業的店員當奴才而已，奧客」、「我還遇過要幫他泡泡麵的」、「很多人進超商，智商會瞬間歸零」、「我會接著說蛋殼也要自己剝喔」、「超商做越久客人越奇葩」、「原諒她們啦！她們只是個巨嬰啊」。