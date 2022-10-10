警方強調，獲報後派出線上員警趕到現場，發現蘇男持菜刀佔據超商櫃台，還很愜意的在吃食物，隨即以優勢警力將其制伏。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

國慶連假最後一天，彰化縣秀水鄉傍晚1名36歲的蘇姓男子，在幾杯黃湯下肚後，竟酒後鬧事拿石頭砸民宅闖入偷刀，隨後在馬路上追逐揮砍車輛與路人，最後走進一家超商破壞，嚇得店內客人與店員逃出店外，警方獲報後到場處裡，一度與蘇男對峙，最終以優勢警力壓制蘇男，並帶回警局偵訊。

警方表示，今天傍晚接獲民眾報案，有可疑男子持刀私闖民宅，先是以石頭敲破門窗入侵後，竊取２菜刀與桌上的手機，隨後又在附近破壞私人倉庫，還持刀作勢攻擊路人，所幸附近民眾跑得快，才沒有被波及到。

當地民眾表示，蘇男在番花路上隨意攻擊車輛，還敲打附近店家的落地窗，有幾部車輛遭毀損，疑似有喝酒，最後闖入超商裡面，破壞收銀機，還自己拿超商裡面的東西吃，嚇得大家都逃出來，就連店員都棄守，怕被傷害也跑了出來。

警方強調，獲報後派出線上員警趕到現場，發現蘇男持菜刀佔據超商櫃台，還很愜意的在吃食物，隨即以優勢警力將其制伏，經查蘇男疑似有喝酒情形，並非當地人，過去有前科，為何會跑到秀水來無差別攻擊，還有待進一步調查釐清。

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