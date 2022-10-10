此生吃過「最巨」的霜淇淋！有女網友和友人上星期找尋不少間超商霜淇淋，但問到的都是製作原料沒了，或是製冰機器在清洗，豈料，終於找到有間還有在賣霜淇淋的超商，店員竟然幫她和友人擠了「一大坨」的霜淇淋，她與友人吃了好一段時間，都感覺不到霜淇淋見底的樣子，而且隔壁桌帶小孩的媽媽，看了點來的霜淇淋嚇一大跳！

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示和友人上星期跑了好幾間超商要買霜淇淋，但不少超商不是沒製作冰淇淋的原料，就是在清洗冰淇淋機，終於找到1間超商有賣霜淇淋，於是決定和友人各買1支，該超商店員還詢問她們「要直接吃？沒有要帶走或是騎車對吧」，便看店超商店員「紮穩馬步」開始製作霜淇淋。

當她與友人一拿到手驚呆「難怪店員要問我有沒有要帶走」，自己手上的那1支比平常大許多，用杯子裝的那1杯霜淇淋已完全超過杯子，她和友人沉默了5分鐘後，便開始瘋狂的吃霜淇淋，但「不知道為什麼感覺怎麼吃都不見底」。

超商內隔壁桌的媽媽看到點來的「巨型霜淇淋」也驚呆。（翻攝自Dcard）

據她猜測，可能超商要換新口味了，所以店員應該是在消耗製作原料，畢竟之前在同1間店時，其霜淇淋的份量就很正常；最後，她也表示看到隔壁桌帶著小孩的媽媽，發現這「巨型霜淇淋」後，呈現驚恐的表情，也提到當店員製作完「這一坨」霜淇淋後，還露出得意的笑容，冷笑了一下。

文章一出，網友紛紛留言表示「呆坐的弟弟看起來有點無助」、「超大支欸，3個人吃綽綽有餘」、「店員太好笑了啦 整你們嗎」、「求店家！我吃超快，上次拿到7圈半的還沒融化就吃光了」、「在哪裡的我也想要吃多一點的冰」、「目前我看到最大的霜淇淋」、「店員也太佛了吧，擠好擠滿」、「紮穩馬步，我笑了」、「店員是明天就離職了是吧！」、「太超值了吧！」。