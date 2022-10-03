男子疑似想要透過拍影片，紅上抖音影音平台，竟然做出脫序行為，躺進超商冰櫃。

譁眾取寵沒水準的行為！有名男子因為打算讓拍攝的影片，能夠衝上抖音影音平台的推薦，竟然找上1間超商冰櫃，下秒竟直接躺進冰櫃裡，由於冰櫃太小，男子雙腳便掛在冰櫃外，這段15秒的影片被網友罵翻「物品被壓壞了，誰還會買」、「譁眾取寵，造成觀念偏差」；對此，超商總部也回應，若查明屬實將「不排除向男子求償」。

「記者爆料網」臉書專頁發了1段15秒影片，日前有名男子為了讓自己的影片能夠衝上抖音影音平台的推薦，於是便突發奇想，找上超商的冰櫃拍影片，影片中男子穿著鞋子先是以跪姿進入冰櫃內，再轉身躺在冰品上面，然後雙手交叉，讓全身能夠完整的躺入冰櫃，殊不知，冰櫃太小導致男子的雙腿直接掛在冰櫃外，誇張的舉動也無旁人阻止，卻是拍下了15秒的抖音影片。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「造假、欺騙、誇大、譁眾取寵，造成觀念偏差，只為網紅，政府要管管」、「死後就可以躺，何必那麼急？」、「那麼喜歡躺不會去躺冰櫃」、「沒水準的行為，超商應該求償」、「說不定又是個預言家，過幾天就真的躺進去了」、「物品被壓壞了，誰還會買」、「抖音一響父母白養」。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，超商總部表示還未接獲分店通報，然而，也指出冰櫃位子有死角，店員第一時間不可能完全掌握店內情況，目前正在了解事件發生在哪間分店，經確認分店後，將會把受影響商品全下架，且不排除向男子求償。