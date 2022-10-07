就讀高一的宣聿榮獲全國菁英獎，將2萬元獎金全數捐給台灣癌症基金會，支持假髮製作經費。（台灣癌症基金會提供）

癌症治療容易導致大量掉髮，外觀變化讓癌友承受壓力、失去自信，甚至影響治療效果。活潑好動的4歲男孩子毅，為了幫助需要的人，勇敢克服對洗頭的恐懼，把頭髮留長到30公分，剪下後捐給台灣癌症基金會製作醫療級假髮，他更大方表示「我要再留一次長頭髮」！

台灣癌症基金會在北、高兩地設立「癌友關懷教育中心」，提供癌友治療與照護上的專業服務，同時也免費租借醫療級假髮，更創立全台第一個《愛借髮》線上假髮租借網站，打破空間限制與疫情影響，針對不方便前來實體服務中心的癌友，在家使用網站就可以輕鬆挑選適合自己的假髮來佩戴。

今年剛升上高一的宣聿，國中時曾加入服務學習社團，最有感觸的經驗就是籌辦為癌友募集頭髮與假髮製作經費的活動，回憶起第一次開口邀約店家的過程，心中相當忐忑不安，非常擔心被拒絕，但在努力不懈下，終於順利募集到捐髮與捐款。

國中畢業前，宣聿在學校推薦下參加《青少年志工菁英獎》徵選，榮獲全國菁英獎，他決定將2萬元獎金全數捐給台灣癌症基金會，支持假髮製作經費，也捐出留了近2年的長髮。宣聿表示，蓄留長髮的過程雖然不容易，但相較於治療中的癌友，能夠自由決定髮型是件珍貴的事情，希望藉由自己的微薄之力，幫助癌友找回自信、度過化療不適。

台灣癌症基金會多年來提供癌友假髮免費租借服務，他們觀察到，約7成癌友希望選擇與自己原來的髮型或髮色相近的假髮。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，捐髮條件需未經染燙、超過30公分，約需5至8束頭髮；若本身髮色較淺或是摻有白頭髮，也很歡迎捐髮，提供癌友更多的款式選擇。

醫療級假髮需求量每年約1000至1200頂，每頂製作經費就要3500元，費用相當可觀。台灣癌症基金會邀請社會各界支持捐髮暨募集假髮製作經費計畫，即日起至11月30日止，透過指定管道支持假髮製作經費，單次捐款達1000元(含)以上，或指定每月固定捐款100元一年期以上，即可參加抽獎活動；活動詳情請見918hair.canceraway.org.tw。