明起邊境解封0+7上路，但最近國際間又有BF.7新變異株竄升，中央流行疫情指揮中心表示，目前國內僅驗出3例BF.7境外移入個案，本土並未驗出。專家指出，由於BF.7在體蛋白出現重要突變，造成免疫逃脫，現有的疫苗和自然感染恐無效，可能在國際間造成另一波流行，但國內還處在BA.5疫情中，BF.7變異株應不會同時流行。

BF.7新變異株近來在國際間崛起，在比利時驗出比例達25％，德國、法國和丹麥約10％，在美國檢出比例竄升至第三，中國大陸目前至少有5地通報發現BF.7個案，分別是廣東韶關、深圳，內蒙古呼和浩特、烏蘭浩特及山東煙台。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內曾在今年8、9月驗出3例BF.7境外移入個案，分別來自荷蘭、法國、美國，本土目前未驗出。

BF.7是BA.5.2.1.7變異株的簡稱，是Omicron BA.5的亞種病毒株，目前認為比BA.4或BA.5的傳播速度更快、傳染力更強。哈佛大學公衛學院流行病學研究所博士李建璋說明，BF.7的體蛋白有一個重要位置突變，造成免疫逃脫，代表目前的疫苗和自然感染恐無法完整保護；但由於BF.7仍屬於Omicron的分支，可預期重症比例低，死亡率應該會介於千分之1到2。

李建璋表示，目前BF.7是否會造成國際另一波大流行，仍有待觀察，歐美國家都是BA.5疫情結束後，新一波BF.7才攀升，且每波疫情高峰有越來越低的趨勢；由於國內目前還處於BA.5疫情，應不會兩種變異株同時流行。

李建璋指出，目前尚不須擔心BF.7造成本土大規模疫情，但建議可針對比利時、德國、英國、美國等BF.7檢出較多的國家地區，加強入境檢驗的基因定序，更有效監測及防範BF.7進入本土。