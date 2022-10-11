豐興(2015)周二(10月11日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸調漲300元，終結連3周平盤，鋼筋基價則續平盤。型鋼產品基價也平盤，已連九周持平。鋼鐵業者提到，國際廢鋼原料行情仍較國內高，再下跌空間不大。而鋼筋方面，中南部鋼鐵廠上演殺價接單大戰戲碼，為刺激買氣與貼近南部市場售價，豐興持續平盤。豐興經理莊文哲表示，市場持續觀望，鋼筋再現反彈力道還需要等待。

回顧上周10月3日盤價，原料行情持穩，豐興三大產品上周盤價開平盤，國內鋼筋止步連2周下跌；廢鋼已連3周平盤；型鋼產品也平盤，並連八周持平。

國際廢鋼價格有撐，本周豐興廢鋼收購價調漲至每公噸1.09萬元，止步連三周平盤；鋼筋續穩持平在每公噸2萬元，型鋼產品基價亦持續平盤至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周轉跌，從每公噸390美元下滑至375美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價則轉漲，從每公噸355美元升至365美元，澳洲鐵礦砂也由每公噸95.4美元轉上漲至98.9美元，終結連三周下跌。