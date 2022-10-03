豐興今(10/3)日開出本周盤價，鋼筋、廢鋼及型鋼全面平盤，其中鋼筋在連2周下調後止跌，報每噸20000元，廢鋼持穩，報每噸10600元，型鋼持續第8周平盤。

受惠於國際廢鋼走勢趨穩，美國廢鋼市場終止連3周的跌勢，支撐國內鋼品持穩，加上上周南部鋼廠有優惠讓利，刺激買盤轉熱絡，亦帶來小幅提振，不過中部及北部地區買氣稍顯溫吞。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持平，報每公噸390美元，美國貨櫃廢鋼報價持平，報每公噸355美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸95.4美元，續跌近2.7%。(商品行情網)