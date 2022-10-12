國泰世華銀行在雙十連假第一天當機四個多小時，引發立委痛批及提案，要求未來有重大偶發事件通報金管會時間要縮短在30分鐘內。金管會主委黃天牧12日在財委會中表示，銀行局11日已約談國泰世華銀行董事長郭明鑑親自說明，金管會也將會派檢查局去查核。

國泰世華銀行就因資訊電力維護導致網銀、信用卡、ATM無法使用，造成卡友在量販超商大排長龍無法結帳，立委賴土葆在財委會中痛批，美國911恐怖攻擊事件摩根史丹利停機不到40分鐘，但國泰世華銀當機卻要花四個小時之久？

銀行局局長莊琇媛表示，國泰世華銀10月8日上午10點57分當機，她是上午11點半時就知道。

賴士葆、費鴻泰、羅明才等立委提案，未來銀行若有當機或重大偶發事件的通報時間應在「30分鐘內」，該提案已通過，金管會將一個月內修正「金融機構通報重大偶發事件之範圍申報程序及其他應遵循事項」規定將發生重大偶發事件金融機構的通報時間，限縮於事件發生的三十分鐘內，必須立即先以電話報主管機關。