日圓匯率今天持續走貶，一度貶至近147日圓兌1美元，繼昨天跌破146日圓

後續創24年來新低水準，讓外界關注日本政府及央行是否採取干預匯市措施，日本政府也持續關注匯市動向。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一今天上午在記者會上重申，不會針對每天匯市動向逐一回應，但日本政府會持續抱持高度緊張感關注匯市動向，並針對「過度變動」採取適當因應作為。

受到美國公布9月生產者物價指數（PPI）較前月增加0.4%高於市場預期，以及日本銀行（日本中央銀行）總裁黑田東彥在美國演講表達持續大規模貨幣寬鬆政策影響，市場再度意識到日美政策走向迥異，加快了賣出日圓、買進美元的速度，讓日圓匯率一度貶至近147日圓兌1美元。

匯市相關人士說，日圓匯率比日本政府及日本銀行9月干預匯市時更為走貶，愈來愈多投資人對政府會不會再度出手干預抱持警戒感。