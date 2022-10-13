俄羅斯將「能源武器化」，削減對歐洲天然氣輸送以回應一系列制裁行動。雖然歐洲民生和企業大受衝擊，但專家表示，俄歐能源戰的有利趨勢已經逐漸向歐洲靠攏，來自他國的替代來源能夠取代俄羅斯的供應，「這場天然氣勒索唯一的輸家是普丁」。

商業內幕報導，耶魯大學教授菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）在金融時報的專欄文章指出，隨著市場逐漸往有利歐盟的趨勢轉變，俄羅斯削減對歐洲輸送天然氣的計畫可能會適得其反。

菲爾德認為，歐洲與俄羅斯的關係已經發生變化，前者不再依賴後者的能源，而俄羅斯仍依賴歐洲這位買家。他說，市場許多人都專注在需求面，例如減少或破壞需求、天然氣的配給或轉向尋求其他市場。

但菲爾德表示，經分析後，歐洲實則能在不用降低需求、不用尋找替代氣體的前提下，有能力獲得足夠的天然氣和液化天然氣來源取代俄羅斯供應。

菲爾德預估，歐盟當前僅有9%天然氣是向俄羅斯進口，比開戰前的46%大幅降低，而彌補俄羅斯供應的則分別來自挪威和阿爾及利亞的供應管道，以及來自美國和其他地區的天然氣。他說，「回顧每一個大型液化天然氣開發項目、液化終端和生產領域，光是今年就預計新增逾1000億立方米供應，液化天然氣總供量上升20%」。

菲爾德表示，隨著全球其他國家，尤其是大陸對液化天然氣的需求正在下滑，額外的供應應該能取代俄羅斯減產的部分。另有報告顯示，歐洲液化天然氣運費開價高於巴基斯坦等較不富裕國家，可能導致後者的在冬天面臨短缺。

菲爾德說，雖然天然氣價格仍然很高，但歐洲獲得的供應已經消彌對短缺的隱憂，並造成普丁每年1000億美元的天然氣收入損失。

菲爾德總結，俄羅斯可靠能源供應國的聲譽受損，即便是在冷戰最激烈時期，蘇聯仍維持這方面的聲譽，而俄羅斯能源的出口能力也因為來自北極航運運輸的挑戰而受限，「因此，普丁是這場天然氣勒索的唯一輸家」。