烏克蘭第聶伯羅（Dnipro）市遭俄軍飛彈攻擊瞬間

烏克蘭上周末攻擊連通克里米亞和俄羅斯的克赤大橋（Kerch Bridge，克里米亞大橋）後，俄羅斯周一發動猛烈的彈雨攻擊，令烏克蘭民眾突然感受到，自己遠比以往更貼近戰火。

據CNN新聞網11日指出，俄軍在伊朗製無人機支援下，大舉發射飛彈，導致烏克蘭民眾死傷慘重，也摧毀了大量基礎設施，在隆冬降臨前，使許多民宅陷入停電的黑暗。烏克蘭官員說，俄軍發射了84枚飛彈，而他們攔截了約半數，可是俄羅斯評論員說，俄軍發射了150枚飛彈，顯示損害可能更慘重。

儘管莫斯科動用了不同程度的武力，但或許在戰略上並沒有驚人的變化，而這有兩個原因：

首先，俄羅斯不太可能長期維持這種程度的猛攻。將近8個月來，俄軍斷斷續續在烏克蘭各地發射飛彈，存量已受影響。雖然目前並不清楚，俄羅斯從伊朗接收了多少架無人機，但數量畢竟有限，顯然也是有減無增。總之，俄軍周一發射彈雨，與其說是改變長期的戰術，倒不如說是在展現軍力。

有一點很重要的，就是自從俄羅斯對烏克蘭開戰起，莫斯科便毫不留情地攻打民間目標或基礎設施。無論在札波羅熱（Zaporizhzhia），甚至更早的馬立波（Mariupol）都一樣，而俄軍周一轟炸民間設施，並沒有突然改變道德準則，只是擴大規模而已。

其次，大下彈雨並沒有發揮實際效用。俄軍狂射了這麼多彈，還遠談不上對烏克蘭的基礎設施造成毀滅性損害。沒錯，基輔交通尖峰時段受攻擊的景象令人怵目驚心，基礎能源設施受到部分損壞，也導致近20人喪生，超過100人受傷，但卻獲得白宮保證，要提供先進防空系統，而這是烏克蘭好幾個月以來所苦苦要求的。

至於在烏克蘭中部的第聶伯羅（Dnipro）市，只見兩枚昂貴的巡弋飛彈擊中早已廢棄的電信大樓和公共汽車，並在地上炸出一個大彈坑，可是周二早上路面已經修復。

而這一切到底是為了什麼，在超過7個月的大屠殺中，莫斯科向烏克蘭發出的信息大同小異。它把戰火重新導回那些感覺相對安全的烏克蘭城市，但也再度團結了烏克蘭的盟友，並加快了它們提供基輔所需防空系統的腳步。

不過，俄軍周一狂轟烏克蘭很可能只朝一個方向成功傳達了訊息，那就是國內。俄軍久攻烏克蘭不下，自從部分動員俄軍，將成千上萬家庭捲入戰爭後，普丁飽受龐大的壓力，近幾周來不斷受到罕見的公開批評。

然而，如原本重砲批評的車臣自治共和國強人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）等人在看到俄軍恐怖彈洗烏克蘭後，突然對戰爭的進度表示滿意。

克宮喉舌在社群媒體上大讚俄軍轟炸烏克蘭雖然醜陋，但它們認為，這終於引發了好幾星期以來莫斯科都無法製造的恐懼，而恐懼正是俄羅斯軍事戰略不可或缺的要素。