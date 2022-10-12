俄烏戰爭爆發後，多家跨國企業宣布退出在俄業務。日產汽車（Nissan）周二（11日）表示，將以1美元的價格出售在俄子公司Nissan Manufacturing Russia LLC所有股份給俄羅斯國有實體「國家汽車工程研究院」（NAMI），預估將衍生約1000億日圓（折合新台幣約217億）的損失。

路透社報導，日產售予NAMI包括位於聖彼得堡的生產工廠、研發中心，以及莫斯科的展示中心。俄羅斯聯邦工業和貿易部表示，日產有權在6年之內回購俄羅斯業務。

日產估計，資產轉移將衍生約1000億日圓的特別損失，帶仍維持截至3月的財政年度盈利預測。而擁有日產43%持股的第一大股東雷諾則預估，這項決定將導致2023年下半年淨收入損失3.31億歐元（折合新台幣約102億）。

由於俄烏戰爭所引發的供應鏈中斷，日產聖彼得堡廠已經在今年3月停產。日產稱自那時起，該公司與當地部門持續監視情況，但因為外部環境不見明顯變化，促使其決定退出俄羅斯市場。

此外，報導援引日經新聞指出，另一合作夥伴三菱汽車也有意退出俄羅斯，不過該公司發言人則表示尚未做決定。