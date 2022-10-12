俄羅斯官媒10日大肆報導、甚至誇耀基輔市中心、烏克蘭全國多座城市被炸的慘況，這與官媒過去強調只打烏國軍事設施的做法大相逕庭。專家指出，這種改變顯示俄羅斯總統普丁在國內面臨的壓力已經到了頂點，必須展現殘暴的武力。不過專家也分析，這種轉變也讓普丁面臨2大風險，第一，這與過去他稱只進行「特別軍事行動」的說法互相矛盾，恐難說服民眾，第二，要是烏克蘭繼續反攻，他該如何拿捏對烏克蘭的反擊程度。

針對克里米亞大橋（Crimean Bridge）被炸，普丁10日下令對包括基輔市中心在內等烏克蘭11個城市發射飛彈攻擊，釀成上百人死傷，普丁當日稱，對烏克蘭的能源、軍事指揮、通訊設施進行高精確打擊，並警告基輔，若敢在俄國領土上進行恐怖攻擊，將會面臨更嚴厲的反擊。

克里米亞大橋被詐，俄羅斯10日復仇，轟炸烏克蘭各大城市。

《紐約時報》（New York Times）報導，當日俄羅斯官媒一反常態，大肆報導、甚至誇耀基輔、各大城被炸的消息，電視新聞台播映基輔市中心揚起爆炸火勢引發的濃重黑煙、貨架被掃光的商店畫面，甚至預測烏克蘭將迎來數月寒冬，一名主播這樣播報西部城市利維夫（Lviv）的狀況：「那裡沒有熱水，部分城市斷電。」

《紐時》分析，這種劇烈轉變顯示俄羅斯國內對這場戰爭的壓力已經升高到普丁必須野蠻展現武力的程度，尤其俄軍被鷹派人士尖銳批評攻勢不夠積極，在克里米亞大橋被炸後，這種批評更為熱烈了。

報導指出，周一的攻擊似乎是在回應這些批評，這確實暫時止住了鷹派的抨擊聲浪。曾任克林姆林宮文膽的政治顧問加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）表示：「首先最重要的是，從國內政治角度來看，這很重要，向領導層展現普丁仍有能力、軍隊還有用是很重要的。」

周一的大規模攻擊後，部分俄國鷹派人士滿意表示俄軍終於盡了任務，例如車臣共和國領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）就發文表示，他對這次攻擊「100%滿意」，他先前才砲轟俄軍領導層「無能」。

俄羅斯10日大轟炸烏克蘭。

莫斯科社會經濟科學學院（Moscow School of Social and Economic Sciences）政治哲學教授尤丁（Greg Yudin）描述，俄國鷹派的觀點類似於要把烏克蘭人「嚇到屈服」，因此必須要「非常、非常暴力」，他說在克里米亞大橋被炸後，普丁也沒有其他選擇，只能向鷹派妥協。

不過升級戰爭情勢、攻打烏國民間設施對普丁來說究竟是好是壞？加利亞莫夫分析，普丁此舉也是在賭俄羅斯精英層及一般大眾會將此視為力量的展現，而不是軍隊在快輸掉戰爭的狀況下盡可能給烏國平民帶來更多痛苦。他說：「這場反擊應該是要展現力量，但實際上反而展現了無力，因為軍隊做不了其他事。」他似乎在暗示普丁此舉可能造成反效果，留下「俄軍打不贏烏軍、只能打平民」的印象。

《紐時》分析，普丁轉向公開攻擊烏國民間設施可能為自己帶來2種風險：第一，此種做法與克宮堅稱不打烏國平民、只進行「特別軍事行動」的說法相互矛盾；第二，萬一烏軍不甩警告繼續攻打俄國領土、或在戰場上持續告捷，普丁也面臨必須升級情勢的壓力，屆時內部可能對如何施壓烏克蘭意見分歧。

報導指出，在歡慶俄軍成功打擊烏克蘭之餘，部分親克宮人士確實難以解釋為何要攻擊過去普丁稱為「俄羅斯文化遺產核心」的烏克蘭，例如親克宮的俄羅斯名嘴馬爾科夫（Sergei Markov）就發文表示，「看到飛彈攻擊世界上其中一座最美麗城市－我們的基輔，令人痛心。」不過他仍強調，美國總統拜登及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要為此負責。