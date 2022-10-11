俄羅斯10日對烏克蘭多城大規模轟炸後，空襲行動沒停過，至今（11）日早晨，東南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）一夜被轟炸15次，包括學校設施、醫療機構、民宅都被擊中。另外烏克蘭全國各地今日早晨再度響起空襲警報，烏國當地媒體報導，基輔、烏南大港敖德薩（Odesa）等多城上午又傳出爆炸巨響。

#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 11, 2022

英國《衛報》（The Guardian）報導，烏克蘭外交部副部長澤帕爾（Emine Dzheppar）今日發布推文指出，俄軍徹夜對東南部大城札波羅熱發射至少15枚火箭，其中還擊中教育機構、醫療機構及民宅。

畫面顯示建築物已經被炸成斷垣殘壁，剩下鋼筋骨架。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，札波羅熱地方軍事行政首長史塔魯克（Oleksandr Starukh）指出，俄軍的徹夜攻擊造成1人死亡。他說俄軍的12枚S-300飛彈擊中公共設施，包括1間汽車經銷商、1所學校及1間診療所。

《紐約時報》（New York Times）指出，周二清晨烏克蘭全國各地的空襲警報再度響起，警告民眾警戒，可能受到空襲。

The head of the #Mykolaiv regional state administration, Vitaly Kim, reports that the #Russian occupiers launched more than 10 missiles. pic.twitter.com/rFirTMf6ei — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2022

據東歐媒體NEXTA稍早在推特發布的消息，烏克蘭當地媒體指出，今日上午基輔、敖德薩、中部城市文尼察（Vinnytsia）、克利福洛（Kryvyi Rih）、西部城市日托米爾（Zhytomyr）、瑞夫尼（Rivne）等都傳出爆炸，尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaliy Kim）指出，俄軍又發射了超過10枚飛彈。