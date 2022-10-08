台灣的眷村文化是非常獨特的歷史記憶，卻也隨著都市化與新大樓的出現而慢慢被時代遺忘。如今有「眷三代」——眷村第三代的年輕人，首創台灣眷村文化學校，全力網羅全台灣的大學生、碩士生、眷村子弟，及對眷村文化有興趣的人士，一同加入搶救眷村記憶以及推廣眷村文化的行列。

柯文哲市長10/7上午帶著文化局李麗珠局長、台北市文化基金會李斌董事長，參加「書畫映眷情——中心新村眷戶傅靄英與郭仲琦創作展」開幕活動，有非常多原眷戶和在地仕紳受邀到現場觀展。

台北市政顧問張中模表示：「柯市長任內台北眷村文化有許多重大突破，民間團體上個月邀請專家學者，剛舉辦完『雙北市榮民與眷村文化保存之創新發展公民論壇』，獲得黃珊珊前副市長大力支持。今日眷村第三代青年發起成立『台灣眷村文化學校』，期許政府能夠投入更多資源在眷村文化發展，以及提供就業機會讓年輕人從事和傳承眷村文化志業。」

台灣眷村文化學校副執行長袁兆同表達：「我自己是屏東勝利新村的小孩，非常懷念小時候在眷村三代同堂，雖然離開家鄉到台北打拼，不過從事眷村文化相關工作一直是我的理想，除了回憶兒時的眷村人情味，同時也是一種尋根之旅，尋根是一輩子的課題，眷村人回流參與眷村活化非常有社會意義。」

台灣眷村文化學校蒐藏研究員胡朝欽則說：「目前社會上有非常多團隊在進行眷村文化推廣，然而眷村的歷史記憶搶救也相當重要，希望每個國宅大廈都有聯絡人，我們串連起來大家一起書寫眷村文化，利用社區公共空間打造微型博物館，見證台灣的眷村庶民歷史。」