俄軍報復烏克蘭毀橋發動大規模飛彈攻擊

俄羅斯總統普丁把在敘利亞的那套血腥、毀滅戰術用在烏克蘭，周一彈洗烏克蘭各地民間目標，使西方盟國承受更大的壓力，以提供基輔長期要求的防空系統。

據《政治》（POLITICO）新聞10日報導，俄羅斯總統普丁在久攻烏克蘭不下之際，改派2017—2020年斷斷續續在敘利亞指揮俄軍的將領蘇洛維金（Sergey Surovikin）接管對烏「特別軍事行動」，就顯示他願意採取更殘酷的戰術。

普丁周一在召開緊急國安會議時說，俄軍會發動相關打擊，是在回應周末烏克蘭攻擊連通克里米亞和俄羅斯的克赤大橋（Kerch Bridge，克里米亞大橋）。他說，俄羅斯部署了陸、海、空高精準長程武器，以對烏克蘭的能源、軍事指揮和通信設施等目標展開大規模攻擊。此外，他強調，要是烏克蘭繼續攻擊所謂的「俄羅斯領土」，俄軍將持續報復。

烏克蘭國防部說，俄方發射了75枚飛彈，但他們擊落了41枚。儘管莫斯科說，他們對戰略目標發動精準攻擊，但這似乎在掩飾俄軍所擊殺的目標顯然是平民，因為他們在早上交通尖峰時段，發射飛彈攻擊了基輔市中心的舍甫琴科（Shevchenkivskyi）區。

媒體記者和監視器所拍攝的照片和錄影顯示，除了汽車著火外，還有舍甫琴科公園兒童遊樂區旁出現彈坑，至於天橋則險些被擊中。而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Telegram上說，俄軍攻擊的似乎有兩種目標：一是烏克蘭各地的能源設施，另外則是烏克蘭人日常活動的地方。