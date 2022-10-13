北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓試射2枚長程戰略巡弋飛彈，領導人金正恩對飛彈測試感到滿意，稱這再次成功展示北韓的戰術核武打擊能力。

法新社報導，這是北韓一連串挑釁性武器測試的最新一次，這些動作已升高朝鮮半島緊張狀態，也加深外界對平壤可能進行2017年以來首次核試的憂慮。

北韓中央通信社報導，金正恩昨天親自監督飛彈試射，這次飛彈在海洋上空飛行2000公里，還稱飛彈擊中預定目標但未詳述是標靶為何。

根據報導，金正恩對這次飛彈試射「深感滿意」，表示這次測試主要在提升部署於北韓人民軍部隊中，用於戰術核武作戰的飛彈戰鬥效率。

北韓本週表示，近期飛彈測試與模擬攻擊南韓的「戰術核武」演習有關。

北韓中央通信社報導，金正恩在昨天完成飛彈試射後指出，北韓須「擴大核戰略武裝部隊的作戰範圍」。

根據報導，金正恩強調應集中全力不斷推進發展國家核子作戰武裝部隊。

金正恩在去年1月的重要政黨會議中，將取得用於戰場的較小、較輕戰術核武列為首重要務，今年更矢言以可能的最快速度發展北韓核武力。

北韓上月將核武政策法制化，准許發動先發制人的打擊，金正恩宣布北韓的擁核地位「不可逆轉」，實際上終結針對其武器談判的可能性。

自此之後，南韓、日本和美國加強聯合軍事演習，包括兩度在這個區域部署美國核動力航艦，激怒視這類軍演為入侵預演的北韓。

北韓中央通信社10日報導，為因應局勢發展，北韓「決定在模擬實際戰爭下安排軍演」，預演攻擊南韓港口、機場和軍事指揮設施。

北韓中央通信社報導，北韓軍事單位參與「9月25日至10月9日期間戰術核武操作軍演，以查驗和評估戰爭威懾和核反擊能力」。

根據報導，金正恩也親臨視察這些軍演測試。

報導還指出，北韓4日試射飛彈越過日本領空並讓日本發出罕見撤離警告，是有關一種「新式地對地中程彈道飛彈」。

分析家說，北韓中央通信社就國家近期測試發表一系列聲明，顯示出平壤對近期美國為首的聯合軍演深感關切。