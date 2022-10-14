台中市清水高中積極推動國際教育，14日和美國休士頓Colleyville Heritage High School線上簽署MOU儀式。（清水高中提供）

台中市清水高中積極推動國際教育，14日和美國休士頓Colleyville Heritage High School線上簽署MOU儀式，學生以全程以中英文向美國學校師生介紹清水高中，是一個難得的寶貴經驗。教務主任翟家甫表示，年初開始和美國學校視訊交流，安排學生進行學校簡介，也分享各項辦學特色，兩校終於簽署MOU，建立日後交流基礎。

合作備忘錄(MOU)簽約儀式因雙方時差限制，特別安排在台灣時間14日上午8點 (美國時間下午7點) 採視訊方式進行，由校長蕭建華及美國學校副校長Frances Mundo主持，邀請休士頓辦事處組長楊淑雅、台中市教育局高中職教育科長李真玲及清中家長會長楊永焜與會。

整場儀式由清中雙語實驗班同學羅珮云擔任司儀，歐芯妍及張恩榮擔任親善大使，全程中英文向美國學校師生介紹清水高中，3位同學表現優異，獲得與會人員一致肯定。

簽約儀式後，清水高中雙語班學生與美國20位師生進入7個分組討論室，在老師指導下，參與30分鐘課程互動，清中學生也利用機會擔任外交小尖兵，將台中特色和清水文化行銷到美國，讓美國學生留下深刻印象。

清水高中學生在和美國同學互動過程中，推銷台灣美食及文化，例如小籠包、大甲媽祖、夜市等，同時也對於美國校園、上課方式、課餘活動等，十分好奇，紛紛提出問題，進行交流，討論十分熱絡，奠定良好的互動基礎，也相約要再交流。

同學羅珮云表示，學校除了規畫和世界各國學校交流之外，老師也指導他們積極準備模擬聯合國培訓，未來還要和日本學校進行視訊論壇等，這些都是很寶貴的活動和學習，希望能奠定日後和國際交流的實力。

休士頓辦事處組長楊淑雅指出，辦事處積極協助台灣學校和美國學校進行交流，希望能扮演媒合角色，讓台灣學校與國際接軌。教育局科長李真玲表示，台中市推動國際教育不遺餘力，從雙語實驗班、雙聯學位到姊妹校締結等，積極協助學校和國際互動交流，這也是台中市的政策主軸，希望可以不斷克服時空限制，以線上遠距方式互動，加快國際教育活動課程化腳步。

清水高中校長蕭建華表示，受疫情和時差因素，學校積極克服各項限制，例如學生採錄影方式將學習成果放在YOUTUBE平台發表，或以電子郵件提供美國學生進行非同步交流、運用視訊交流、教師線上共備等，未來希望有機會進行兩校實地參訪，讓情誼更緊密。

此外，清水高中目前也和印度、日本學校，以SDGS為主題，進行各項交流活動，期盼提升學生國際視野及在地國際化，豐富清中學生學習。