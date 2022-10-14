彰化縣、台中市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣及嘉義市等中臺灣區域治理平台七縣市攜手推動「串連中臺灣 鐵定最好玩」活動，同步結合交通部台鐵局「臺鐵海線通車百週年慶典」活動，臺鐵局10月11日駕駛DT668蒸汽火車，從彰化出發前往苗栗通霄火車站辦理聯合行銷記者會，一同推廣鐵道旅遊，鼓勵遊客來中部各縣市觀光。

▲七縣市攜手推動「串連中臺灣 鐵定最好玩」，大力推廣西部鐵道旅遊。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

彰化做為臺鐵海線的起迄站，2022下半年有精彩活動接力登場，10月份卦山大縱走、彰化詩歌節及彰化旅行家·慢城老店小旅行；11月份二水國際跑水節及蒸汽火車之旅，12月份月影燈季等，因此邀請全國鄉親來場西部鐵道之旅，無論是從彰化出發或當成終點，鐵定是最棒的選擇。

▲彰化縣是臺鐵海線起訖站，各鄉鎮各站別有風情。 圖：彰化縣政府城市暨觀光發展處／提供

1922年，臺灣海線通車也是彰化扇形車庫啟用，時至2022年迎來百周年慶典，除了在今年7月正式升格為國定古蹟的「彰化扇形車庫」外，還有其他許多受民眾喜愛的觀光旅遊勝地，包含海線百年日式檜木建造車站、鐵路舊山線、虎尾糖廠五分車、阿里山森林鐵道等，期望透過中臺灣串連「鐵道旅遊」之主題帶動周邊旅遊效益。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，彰化縣既是山海線鐵道的交會處，也是中部鐵路運轉中心，一直以來積極拓展鐵路觀光資源，在「2020二水國際跑水節」，讓睽違已久的CK24蒸氣火車亮相迎賓後，今年8月也與交通部觀光局合辦「2022扇庫百年暨鐵道系列活動」，推出令人矚目的「DT668蒸汽火車小旅行活動」。

此次，運用中臺灣區域治理平台的良好運作制度，結合臺鐵局辦理「臺鐵海線百週年慶典」，讓DT668蒸汽火車伴海馳騁，也推出7縣市14個車站Line智慧集章活動，收集越多章就有更多機會抽到大獎，及車站周邊特色店家提供獨家限量優惠，鼓勵遊客來到中臺灣進行鐵道旅遊。

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