Canalys分析指出，疫情後的換機熱潮逐漸退燒，加上需求放緩，讓第二季市場步伐放慢。不過整體供應商仍展現韌性與彈性，積極優化營運效率，並在戰略與規模之間靈活調整。許多品牌原本信心滿滿，最終仍因市場動能不如預期而下修生產計畫，以防庫存壓力過高。至於美國市場則逆勢操作，受關稅與川普政府上任時程變數影響，蘋果、三星與摩托羅拉（聯想）等品牌提前備貨、提高庫存，藉此應對變幻莫測的貿易與政策環境。

Canalys智慧手機研究主管Amber Liu表示，經歷上半年平淡開局後，各大品牌已準備迎接下半年拚場，預期延後購機的消費者將在年底購物季與大型促銷活動中回流，帶動市場重新升溫。他指出：「靈活定價與聰明促銷將是致勝關鍵，華為與蘋果在五月618購物節的熱賣就是最好的例子。」近期新機不約而同聚焦輕薄設計、跨裝置生態與隱私強化，試圖吸引換機族。不過，對價格敏感的消費者仍偏好高CP值舊機款，預料將成為市場主力。目前全球通路庫存水位健康，有助於新機銷售與補貨動能，下半年手機市場有望再度轉強。