展望第四季，致新預估營收介於20至21.5億元之間，毛利率約36%至40%，營業利益率落在16%至20%。吳錦川指出，上半年部分客戶確實有提前拉貨，第三季毛利率下滑主要因庫存回沖減少及出貨產品組合變化所致，客戶目前對關稅議題尚無明顯反應。

致新積極發展DDR5／LPDDR5電源管理晶片（PMIC），與三大記憶體原廠協同驗證並已小量出貨，主要鎖定伺服器與PC平台。公司看好DDR5滲透率持續攀升，並強調將以品質與服務為核心競爭力。吳錦川指出，DDR5 PMIC市場競爭激烈，筆電領域多採用LPDDR5規格；與中國同業競爭已逾15年，對方內卷現象仍持續，但車用、工業用與伺服器市場雖成長較緩，卻能提供穩定貢獻。

他進一步分析，中國雖是全球最大電子產品組裝與製造基地，但內需消化能力偏低，資訊產品內銷僅占約一成多，形成「生產強、消費弱」的結構性矛盾。展望今、明兩年，若全球GDP成長放緩且中國內需不振，記憶體總體需求恐走弱，不過在AI伺服器與PC升級潮帶動下，DDR5仍將是主要成長動能；至於DDR4在過渡期間仍有短暫支撐，主要來自成本與相容性考量。