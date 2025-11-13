2025年11月13日澎湖縣／馬公北辰市場內攤位13日凌晨火災，造成6處攤位受損。（澎湖縣政府消防局提供／許逸民澎湖傳真）

2025年11月13日澎湖縣／馬公北辰市場內攤位13日凌晨發生火災，造成6處攤位受損，警消全力灌救。（許逸民攝）

無獨有偶？60年歷史老字號的桃園南門市場，一週前才慘遭祝融肆虐。離島澎湖最大公有的馬公市北辰市場，今（13）日凌晨也傳遭祝融，火勢雖在40分鐘內就被警消撲滅，但有6處攤位已因火災受損，幸無人員傷亡。

澎湖縣政府消防局表示，有關本起火警詳細起火原因、燒毀攤販數量及財物損失，將由火災調查科進行後續調查。

北辰市場起火點和原因仍待調查，但事發時火舌迅速吞噬1樓攤商區多個攤位，現場警報聲四起，消防局獲報後大舉出動消防車趕往馳援，警方也派員管制多個出入口，防止閒雜人等進出，影響救災進度。

澎湖縣政府消防局是今日凌晨1時18分接獲民眾報案指稱，馬公市大智街18巷4號正前方攤位發生火警，請求派遣人車前往搶救。於是立即出動第一大隊、馬公、澎南及白沙分隊共8車19人前往，由副大隊長朱偉靖指揮搶救，並請馬公港務消防分隊支援1車2人，搶救人車共計9車21人。

經搶救，火勢於01時54分控制，02時01分撲滅，燃燒面積約40平方公尺。