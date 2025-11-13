基隆市潮境公園曾經是基隆市垃圾掩埋場，後改建為綠地公園，歸國立海洋科技博物館管理。13日上午，有民眾發現潮境公園海堤出現長寬各4公尺的塌陷，海科館表示，已經爭取教育部補助，明年農曆年後將始施工。

近日基隆北海岸地區因為鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，風雨都很大。13日上午有民眾在經過潮境公園時，發現海堤塌陷，出現了一個大洞，緊急通報海科館，海科館也在現場圍起護欄，避免民眾靠近。

潮境公園現址原本是自然的海蝕平台，民國64年起作為基隆市垃圾掩埋場使用，直到民國80年關閉，經過整建為環保復育公園，於91年3月啟用。目前由國立海科館負責管理。

基隆市有民眾13日上午發現，潮境公園的海堤疑似不堪近日大浪拍打，出垷一個長寬各4米的塌陷。海科館表示，已爭取經費，海堤修復工程將於明年農曆年後展開。（張志康攝）

位於潮境公園海堤出現坍塌，海科館工務機電組主任林谷屏表示，今年暑假期間館方就已經發現這處海堤出現沉陷現象，因為下方原為垃圾掩埋場，疑似因為時間久了出現下陷，再加上近日風急浪高，將海堤擊破，出現長寬各4公尺的破洞。

林谷屏指出，館方已經向教育部提出海堤修復的申請，教育部已核定200餘萬元設計監造標的經費，預估11月下旬完成設計監造標的採購，至於實際工程經費還有待教育部核定，若一切順利及天候狀況（避免東北季風與大浪）許可情況下，可望於明年農曆年後展開施工。屆時工程單位會在海堤破損處打下基椿並灌漿，以確保民眾的安全。但在施工前，海科館建請民眾不要靠近，館方也將做更大範圍的管制。

至於外界擔心下方掩埋的垃圾是否會受到海浪拍打流入大海，林谷屏強調，館方將待風雨較小、天氣穩定後，邀請土木技師工會鑑定並提出補救方案，避免該處海堤塌陷不會繼續擴大。