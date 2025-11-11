台中市議會警消環衛委員會今天前往大里垃圾掩埋場考察，關心場區防汛整備與滲出水處理狀況，不分黨派議員關切場區防災整備及滲出水處理情形，大里掩埋場位於低窪地帶，若颱風期間滯洪或滲流失控，恐釀環境污染。環保局指出，防水布若有破損，污水監測就可測出來，污水都是經過處理、符合監測標準才會放流出去的放流水。

市議員陳雅惠表示，大里掩埋場是低窪區的防災熱點，颱風期間若滯洪或滲流失控，恐造成嚴重污染，要求市府全面強化監測與防汛應變，確保居民安全。

台中市議會警消環衛委員會今天前往大里垃圾掩埋場考察。（陳雅惠服務處提供／李京昇台中傳真）

陳雅惠要求市府強化監測。（陳雅惠服務處提供／李京昇台中傳真）

陳雅惠強調，防災不只靠硬體設施，更需建立即時監測與通報機制，颱風期間應有專人值守巡查，她建議環保局將掩埋場監控影像與市府防災中心串聯，確保任何異常狀況都能第一時間掌握與處置，降低災損風險。

市議員張芬郁表示，大里垃圾山掩埋量持續增加至39.8萬噸，去化的固體再生燃料，卻要延宕到明年才能使用，打包計畫也無法如期，對市民難以交代要求地下水檢測應從每季改為每月，並增加微生物監測項目；放流水最後排出淡茶色，每天排放80噸，還是會讓民眾擔心，必須嚴格檢測。蕭隆澤、林德宇都擔心一整片的垃圾堆置，一旦發生火災該如何滅火，要求環保局跟消防局要進行應變合作。

環保局環設大隊長蔡德一表示，大里掩埋場現使用面積約4.5公頃，滲出水每日處理量80噸，垃圾掩埋場的防水布若有破損，污水監測就可測出來，地下水監測數值均低於標準，並已啟動雨汙分流、底泥抽淤及攪拌機汰換等精進工程。

至於汙水都是經過處理、符合監測標準才會放流出去的放流水，至於顏色過深問題會再改進。另外，市府規畫11月底啟動垃圾打包計畫，明年下半年再配合固體再生燃料啟用，期盼能有效解決垃圾堆積問題。