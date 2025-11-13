南茂今年第三季毛利率強升至12.4%，主因產品組合、記憶體封測需求、產能利用率，單季EPS為0.50元，遠高於市場預估。展望今年第四季，南茂仍預期記憶體將是關鍵成長驅動力，相關服務的產能利用率將持續提升。南茂認為DDR4和DDR5需求持續強勁，而NAND Flash動能將因庫存調整而略微放緩。另一方面，顯示器驅動IC將維持疲軟，因終端需求仍然偏弱。然而，車用面板及美系智慧型手機品牌的OLED需求依然強勁。在混合信號方面，公司亦將擴展其業務至DDR5模組的PMIC及智慧裝置的邏輯產品。

南茂可望將享有記憶體市場的強勁成長驅動力，由於主要記憶體廠商嚴格遵循其產品生命周期結束計畫，預期DDR4 ASP的利多因素將持續至2025年底。其中在ASP方面，南茂僅調漲價格以反映其來自金價上漲的成本壓力，對產能利用率方面有所改善，市場估計南茂封裝服務的產能利用率，在明年可能達到75%的水準，而測試產能利用率將維持在65%的水準。

南茂明年營運展望，法人看法轉為樂觀正向，並上修南茂明後年的營收與毛利率預估，主要基於更佳的產能利用率假設及更佳的外匯假設。