九合一選舉將於11月26日投票，民進黨台北市長參選人陳時中13日接受電視節目專訪時，被問及「如果時光拉回到當時，你還會再重做一次那些（防疫）決定嗎？」他回應，應該是會，不過說老實話，如果再有這樣的疫情，「你叫我接指揮官，我是不會接的」。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨(14日)在臉書表示，「時間倒回，我們也不希望你接防疫指揮官」。

《新聞面對面》主持人謝震武詢問，「如果時光拉回到當時，你還會再重做一次那些（防疫）決定嗎？」陳時中回應，應該是會，不過說老實話，如果再有這樣的疫情，「你叫我接指揮官，我是不會接的」、「這種事情真的人生承擔一次就好了，要再承擔第二次，真的有一點承受不起」，自己心理建設算蠻強的，面對這些命令、死亡或者相關的情況，「叫我在再來一次我也會受不了」。他並承認自己因此身上揹滿箭靶，但沒有想到自己的仇恨值竟那樣高。

對此，游淑慧在臉書寫下，「時間倒回，我們也不希望你接防疫指揮官，沒有選舉，你會一直道歉？首度與大阿中有共識」。有網友亦在該篇貼文底下留言表示，「頗認同」、「別人說這句話是事後諸葛亮，時中說這句是為了選舉想要甩鍋」、「命中要害」。