疫情期間學會照顧「心理」狀態也很重要，為了鼓勵新北市的學子透過閱讀增加心靈的免疫力，新北市立圖書館每年於暑假期間舉辦的「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動，今年除了邀學子一起來挑戰登百「閱」拿獎金，並以「疫情」為主題，鼓勵孩子們從自己的角度進行書寫與繪畫創作「療心紓壓」，一共吸引近千名學子參與，更有400位達成閱讀百本書的挑戰任務，今(16)日於三重分館演講廳舉行頒獎典禮。

這次勇奪閱讀寫作高中組第二名的延平高中二年級學生廖宣齊，以「新冠疫情何時了？疫苗打多少？同學昨夜又篩中，居家隔離七天觀察中。夜市老街應猶在，只是無人來，問君口罩戴多久？不知不覺已過三年冬。」這首改編自李後主《虞美人》的疫情版打油詩，充滿了趣味，也道盡了疫情下的學子心聲。

而南門國中8年級生的陳姿綺也透過閱讀寫作抒發自己確診的心情，「覺得自己很倒楣，和同學變得很疏離，停課很久後開學，突然就換了年級，似乎還沒和同學相處，就要分開了」，獲得閱讀寫作國中組第二名。

新北市文化局長龔雅雯表示，每年暑假由新北市立圖書館以及財團法人新北市三重區先嗇宮、財團法人見賢思琪社會福利公益基金會、財團法人林堉琪先生紀念基金會共同舉辦的「悅讀一夏．輕鬆fun暑假」活動，17年來累計的閱讀冊數已高達280萬5000冊。

她說，疫情除了影響身體健康，更考驗心靈，學生在學習保護自己的同時，也容易引發焦慮與緊張的情緒，甚至因為居家隔離，而認為自己被排擠，內心覺得孤單、無助，「悅讀一夏」活動除了鼓勵學子於暑假期間多閱讀好書，讓心靈充電，蓄積能量，更透過閱讀寫作的方式，讓學子可以適度的抒發心情、釋放壓力，面對內心恐懼，消除不安，最後透過轉換思考帶來人生新視野。

「悅讀一夏，輕鬆FUN暑假」閱讀活動鼓勵新北市學子於暑假期間借閱好書，今年共有近1000人挑戰百閱集章活動，400位小朋友完成閱讀百本書的任務，得獎名單將於新北市立圖書館網站公告（http://www.tphcc.gov.tw/），洽詢電話：2981-4887。