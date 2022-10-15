近年來詐騙犯罪日益猖獗，民眾財產損失也逐年攀升，各類型的詐騙手法層出不窮，行政院在今年也特別研擬「新世代打擊詐欺策略方案」，從「識詐」、「堵詐」、「阻詐」及「懲詐」四個面向著手，從地方到中央全力打擊詐騙，新北市婦幼警察隊昨日前往汐止國中，針對全校師生傳授防詐及反毒秘笈，將最夯的影集「毒梟聖徒」及「柬埔寨詐騙」手法都融入宣導，讓全校師生收獲滿滿！

新北市汐止國中師生共500餘人，昨日下午齊聚在學校川堂，上了一堂相當寶貴的犯罪預防宣導課程，由婦幼警察隊隊長林子翔率警員高鈺涵及蔡沁真，從時下最流行的毒品，談到青少年易誤入歧途的幫派犯罪，及各類型詐騙手法與預防方式，最後再以校園性騷擾及跟騷法做總結。

婦幼警察隊隊長林子翔率警員高鈺涵及蔡沁真，與汐止國中師生共500餘人，進行反毒反詐騙犯罪預防宣導課程，再以校園性騷擾及跟騷法做總結。(新北婦幼隊提供)

婦幼警察隊隊長林子翔率警員高鈺涵及蔡沁真，與汐止國中師生共500餘人，進行反毒反詐騙犯罪預防宣導課程，再以校園性騷擾及跟騷法做總結。(新北婦幼隊提供)

談到辨識毒品的種類上，許多學生從未見識過海洛因及安非他命毒品，更別說這些毒品會帶來的危害，尤其是容易在青少年間流行的新興毒品咖啡包與K他命，隊長都詳細的解析，也將吸毒會產生的毒害與後遺症，完整說給同學們聽，特別是毒咖啡包種類五花八門，毒販們為了取悅青少年，外包裝都選用貼近時事的卡通人物。近日「毒梟聖徒」這部影片當紅，許多同學都有收看，隊長林子翔更引用這部影片製毒與販毒手法，講解毒品危害的嚴重性，讓同學聽得津津有味。

在詐騙手法分析上，隊長也將各類型的詐騙手法如假檢警、假網拍、解除分期付款、猜猜我是誰、色情應召詐騙，及前陣子流行的柬埔寨求職詐騙手法，逐一分析給同學知道，特別是家中有高齡長者的，他也提醒靈骨塔詐騙手法必須特別注意，林子翔強調，新世代打擊詐騙除了中央政府組成國家打詐隊外，地方政府也成立打詐地方隊，新北市警局從刑事警察大隊、犯罪預防科、婦幼隊、少年隊及各分局總動員，從防詐騙、毀工具、擋金流再到清集團，透過分齡分眾主題式反詐宣導，要從基層扎根，讓反詐騙的意識及觀念普及到每一個角落，避免民眾再受騙上當。

校長王敏秀最後頒贈獎狀感謝新北婦幼隊員警的用心。(新北婦幼隊提供)

除了反毒打詐外，學校老師關心的幫派問題，隊長也分析了青少年容易被幫派誘惑的主因，特別是偶像崇拜心態，青春期的少年容易被同儕慫恿，一旦被金錢及毒品誘惑加入黑幫後，想要脫身就難如登天。

今年6月1日剛上路的跟騷法，也是這次婦幼隊宣導重點，許多同學對於跟騷法一知半解，隊長也將跟騷法的要件，包含特定對象、反覆持續、違反意願、及性與性別有關的八大類違法行為，向同學說明，他舉例知名電影「當男人戀愛時」的邱澤，如果在跟騷法上路後，就已經違反跟騷法，除了會收到書面告誡書外，還會處一年以下有期徒刑

隊長林子翔以輕鬆詼諧的方式，讓犯罪預防宣導更貼近師生，講授的內容引發共鳴，雙方互動相當熱絡，學生們更是爆笑如雷，有獎徵答也送出精美的禮物，校長王敏秀最後頒贈獎狀感謝新北婦幼隊員警的用心。