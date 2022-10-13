《平行劇場》主要分為文件展、展演、論壇三大區塊。左起為策展人周伶芝、展演藝術家許栢昂、鄭尹真、高俊耀，策展人汪俊彥，及兩廳院藝術總監劉怡汝。（國家兩廳院提供）

國家兩廳院在本（10）月底將成立滿35週年，將推出《平行劇場》展，除了將場館愛國東路側的地下廢車道打造成主展場，也首度以表演藝術圖書館的館藏為策展素材，試圖打破以往線性閱讀的史觀，邀請觀眾重新審視與挖掘文史檔案背後的問題意識。

兩廳院藝術總監劉怡汝表示，劇場是社會的縮影，每個時代藝術家的作品與呈現，往往也反映著當時世界與環境的樣貌。所以「慶祝生日」的目的不在單純的歡樂，而更在理解與省思，因為能夠理解過去，才能累積往未來前進的基礎養分。

兩廳院的歷史也伴隨著台灣表演藝術界發展，這次慶祝特別規劃兩項活動，包括《平行劇場——軌跡與重影的廳院35》、《『NTCHaiR』智慧體——明日生存索引》，邀請大眾透過展覽、展演與論壇，重新面對經典的物件、文本與檔案，設法理解不同時代與社會環境下的藝術詮釋。此外，還可以線上線下對經典紅椅互動裝置藝術「『NTCHaiR』智慧體」提出各種人生疑問，獲得專屬的「明日生存索引」。

《平行劇場》主要分為文件展、展演、論壇三大區塊，其中文件展以「檔案敘事——閱讀中介，探訪平行間的交錯歷史」為題，將愛國東路側地下廢車道打造為主展場，首度以表演藝術圖書館的館藏為策展素材，試圖打破以往線性閱讀的史觀，邀請觀者重新審視與挖掘文史檔案背後的問題意識。

展演的部分以「檔案演繹——表演者以身閱讀，當下回望」為題，邀請窮劇場高俊耀、鄭尹真，以及栢優座許栢昂三位創作者，分別針對「經典」、「實驗」、「傳統」三大命題，透過展演重新解讀與定義：高俊耀將於戲劇院佈景工廠帶來《過於孤獨的喧囂》（經典）；鄭尹真將在兩廳院表演藝術圖書館呈現《忘身志》（實驗）；許栢昂則會在戲劇院卸貨口內通道展演《很久沒有戲了我》（傳統）。

《平行劇場——軌跡與重影的廳院35》由策展與藝評人周伶芝及文化研究學者汪俊彥共同策展，試圖透過展覽，重新開啟與閱讀過去經典的展演物件、文本與檔案，體會身處不同時代藝術家們的思想與創意；在展演中，重新看見藝術家對於「實驗」、「經典」、「傳統」的詮釋；並藉由系列主題式論壇，思辨劇場未來的各種想望。

周伶芝表示，「35週年作為一回望的節點，企圖懸置已被認定的廳院與表演藝術的發展，並非線性的前進歷史，而是在多重時間觀裡、共時性的可能連結和彼此辯證，來挪移作品與檔案之間。《平行劇場》探訪曾經被賦予的意義和可能的隱藏記憶，藉此打開重新的閱讀與提問，讓檔案之間彼此對話、再度書寫，從而發現一個關於平行的可能提問。」

《平行劇場——軌跡與重影的廳院35》將於10月13日至10月30日登場。