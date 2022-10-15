去年7月，屏東縣磐石社會福利事業基金會動工打造「飛揚天使莊園」，不料因建築材料飛漲，導致目前出現7500萬的資金缺口，基金會15日舉辦募款餐會，盼各界善心人士協助。（謝佳潾攝）

去年7月，屏東縣磐石社會福利事業基金會動工打造「飛揚天使莊園」，不料因建築材料飛漲，導致目前出現7500萬的資金缺口，基金會15日舉辦募款餐會，盼各界善心人士協助。（謝佳潾攝）

去年7月，屏東縣磐石社會福利事業基金會動工打造「飛揚天使莊園」，不料因建築材料飛漲，導致目前出現7500萬的資金缺口，基金會15日舉辦募款餐會，盼各界善心人士協助。（磐石基金會提供／謝佳潾屏東傳真）

去年7月，屏東縣磐石社會福利事業基金會動工打造「飛揚天使莊園」，不料因建築材料飛漲，導致目前出現7500萬的資金缺口，基金會15日舉辦募款餐會，盼各界善心人士協助。（磐石基金會提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣磐石社會福利事業基金會長期關注腦麻患者，10前開始籌備在里港鄉打造「飛揚天使莊園」，為全台首間由基金會籌建的腦麻莊園，不料去年7月動工後，因建築材料飛漲，成本從1.2億漲到1.8億，導致目前出現7500萬的資金缺口，恐面臨停工窘境，基金會15日舉辦募款餐會，盼各界善心人士協助。

屏東縣磐石社會福利事業基金會執行長張國寶指出，腦麻孩子是多重障礙患者，一般障礙者的照顧人力是1比6，而腦麻是1比3，可看出腦麻患者在照顧上需要更多的人力與量能，所以有很多機構是不希望腦麻患者入住，因為會增加很多人力成本支出。

張國寶說，腦麻患者的照顧量能不足，確實衍生很多的家庭負擔及社會問題，如有家長不堪照顧壓力而攜子結束生命的悲劇，所以很多腦麻協會都想為腦麻患者打造一個遮風避雨的家，但都因工程太浩大而不了了之，磐石終於在籌備10年後如願開工，去年7月正式動土，預計斥資1.2億建造「飛揚天使莊園」，明年9月完工。

他說，莊園占地7490平方公尺，為3樓高建物，可提供96位腦麻患者入住，並附設牙齒健整中心，目前已與高醫簽訂合作，陸續與義大等醫院聯繫，盼能注入更多醫療量能，預計每人每個月收費1萬2000至1萬6000元，已有不少民眾在詢問入住條件，還有來自台北的，但莊園還是以設籍屏東縣的腦麻患者為主要服務對象。

不料，短短不到1年內，因疫情攪局、建築材料飆漲，建造成本從1.2億漲到1.8億，導致目前出現7500萬的資金缺口，張國寶說，現有經費只夠蓋好第1期主體結構，進度僅38％，後續資金若遲遲未到位，恐怕會面臨蓋到一半就得停工的窘境。

為此，磐石舉辦「愛是凡事盼望」公益募款餐會，盼各界善心人士能給予協助，張國寶說，謝謝大眾的支持，15日屏東場席開50桌全部被認桌，約可替莊園挹注約70萬經費，之後還會在高雄巨蛋開120桌募款，希望大家能共襄盛舉，替全台首個由基金會籌建的腦麻莊園鼓勵。