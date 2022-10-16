雲林縣北港轉運站興建計畫一波三折，成藍綠攻防戰。（本報資料照片）

雲林縣北港轉運站興建計畫一波三折，成藍綠攻防戰。（本報資料照片）

雲林縣北港鎮北港轉運站計畫案一波三折，雲林縣政府16日表示今年5月財政部國產署無預警終止與縣府合作計畫，造成地方強烈反彈，其實縣府早就準備好了，隨時可以執行相關計畫。劉建國競選總部則指出，縣府無法針對北港轉運站規畫提出高效能開發，遇到問題就甩鍋中央，既然做不到，那就換人做。

針對民進黨雲林縣長候選人劉建國提出北港轉運站計畫，雲林縣政府新聞處處長羅楚東表示，國產署堅決不讓縣府進行開發，如今劉委員提出與縣府相同的案子，是否因選舉而不得不回應民怨？劉委員政見除了以空泛語彙堆砌外，唯一具體之處就是將主導權釋放給中央。

雲林縣政府工務處表示，北港轉運站計畫案自2012年8月國有財產局（現為國有財產署）拜訪雲林縣政府洽談協助共同推動開發起，歷經2位縣長任期進展有限，至2019年張麗善縣長上任後積極推動，向交通部申請補助執行「北港轉運站規畫設計」。

工務處說，歷經多年努力，今年5月國產署突然以「商業區開發轉運站不符合本署利益」為由，片面宣布與本府合作破局，堅決以「無轉運機能之商業開發」獨力進行招商，導致地方多年期待落空，更讓一路以來皆依照國產署意見修正的雲林縣府難以接受。

羅楚東強調，若劉委員真的關心北港的鄉親以及北港未來的發展，請劉委員協調國產署來文恢復原契約即可，因為雲林縣政府早就準備好了，隨時可以執行相關計畫，不必等到選後。

劉建國競選總部發言人林廉貴則指出，雲林縣政府無法針對北港轉運站規畫提出高效能開發，遇到問題就甩鍋中央，原地踏步，把責任推給別人，提不出解決方案，既然縣府做不到，那就換人做。

林廉貴提到，劉建國引用2011年協助西螺國光客運站的開發經驗，只要有能力擬定最有效及高度開發方案，找出新的方向，便可讓北港轉運站起死回生，成為北港新亮點。