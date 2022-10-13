富里鄉崙天大橋坍塌。（花蓮縣府提供）

不敵918強震威力，橫跨秀姑巒溪的花蓮玉里鎮高寮大橋及富里鄉崙天大橋坍塌，趕在汛期來臨，正拆除塌橋，因橋樑重建耗時多年，當地居民得繞遠路改道，縣府建設處長鄧子表示，縣府正評估搭便道因應；也提到，地震民宅受損自行拆除，縣府研擬補助每戶30萬元，今天提送重大災害委員會爭取經費。

南區選出的縣議員黃玲蘭、陳建忠，今天在縣議會定期會質詢時都關心震災重建議題。黃玲蘭指出，崙天、高寮大橋受損無法通行，河東地區民眾等多繞25分鐘，因橋斷，當地農民農田務農也相當不便，因重建大橋需耗時多年，縣府應設法協助暫時通行。

建設處長鄧子榆說，高寮、崙天大橋已確定重建，估算崙天約需20個月、高寮28個月，相關經費已向公共工程委員會爭取。重建期間考慮設置溪底便道供民眾通行，因為要通行秀姑巒溪河床，要管理單位第九河川局認定沒問題，未來通行管制也需要玉里鎮公所協助，本週縣府會請公所等單位到場現勘便道設置路線。

鄧子榆說，有關震損危樓處理，縣府最新資料顯示，提報緊急評估的約650戶，紅單71戶、黃單97戶。紅、黃單由慈濟基金會協助修繕，輕微災損戶121戶全數結案，需修復補強的黃單預估20日前可完成82戶。

至於屋主自行拆除危樓費用，鄧子榆說，縣府研擬針對紅、黃單戶提供每戶30萬元的拆除補助，已提案送花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會爭取經費，今天下午就會開會審議，同時請玉里鎮公所協調在地土資，場供災戶清運拆除的營建廢棄物。