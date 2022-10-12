民眾黨桃園市長參選人賴香伶12日舉行政策白皮書發表記者會，提出8大面向與政策綱領，直呼自己的政見也許不是十全十美，但絕對是真心誠意。她表示，由於自己是勞工背景出身，桃園又是勞工大城，強調未來將增加勞檢人力、設置勞權中心，給勞工1個安全美好的家園。此外民眾黨秘書長謝立功更替賴香伶向對手張善政、鄭運鵬及鄭寶清下戰帖呼籲舉行辯論會。

賴香伶表示，「居住正義」中除了要推動社會住宅輪候制，還要捷運1站1社宅、課徵囤房特別稅、停止變賣市地。她也提及，前天桃園又傳出工廠大火，這樣的事情層出不窮，工業區的安全成為很大的隱憂，為此要做「勞工後盾」，強調未來會增加勞檢人力、設置勞權中心，落實職業安全、勞動教育扎根，校園職場同步、強化產學訓用，協助就業規畫、擴大產業連結，促進在地就業、推行勞動局長i-voting。

賴香伶說，「開放政府」要辦理徵收，以舉辦行政聽證為原則；推行公共工程儀表板，許多國家都已經採用該措施，屆時可一手掌握相關進度；成立資訊揭露辦公室，提升資訊公開可及性；會議直播、資料上網，落實公民參政；對話互信，都市計畫導入民眾參與；降低公投門檻，提案連署電子化。

「通行無礙」將優化大眾運輸，提升轉運效能；人行環境無障礙，讓行無礙而有愛；路口設計整體考量，降低事故死亡率；區域交通整合，減少塞車時間；重塑自行車路線，延續健康生活。「友善家園」要增加社工人力，降低救助門檻；多管齊下，增加公托能量；落實師資管理，同步降低師生比；優化長照資源，推廣高齡樂活；資源切合需求，促進社區融合；增設休閒空間，推廣共融遊戲場；流浪動物照護升級，尊重、保護生命；彌平性別落差，讓彩虹綻放。

賴香伶提及，「永續發展」將多管齊下改善垃圾問題；因地制宜，多元提升汙水處理率；守護埤塘，加強管制砂石問題；完善基礎設施，加速客運全面電動化；啟動領跑者計畫，鼓勵企業減碳；謹守財政紀律，善用現有資源。「文教深耕」要均衡學區發展，消弭教育不平等；揚棄績效主義，回歸教育本質；代理教師納編，保障教師勞動權；評估教學能量，務實提升英語力；深化在地認同，活化文化資產；擴充客語師資，傳承客家文化；打造指標案例，發展都市原住民文化；設立新住民事務局，日久他鄉成故鄉；打造眷村文化新生命；鼓勵公民提案，活化社區參與；藝文走進社區，一季一活動；文化向下扎根，提高在地補助。

此外，賴香伶還提到「產業續航」要航空城2.0，精準發展產業聚落；產業接棒計畫，協助減碳續航；青年安心就業，開創產業新機。