苗栗縣長參選人鍾東錦9日一連舉辦公館鄉與銅鑼鄉競選總部成立大會，鍾東錦宣誓將延續縣長徐耀昌的政策，要把公館鄉打造成為國際新亮點，並持續招商引資，同時宣布銅鑼鄉將會是苗栗縣最具發展潛力的鄉鎮之一，未來2年內預計可增加2000個工作機會，落實產業帶來就業，提高鄉親的收入。
即使面對國民黨可能撤銷黨籍處分，苗栗縣長徐耀昌依舊馬不停蹄，一大早分別前往公館鄉和銅鑼鄉，為鍾東錦競選總部成立站台，大力呼籲鄉親支持。
鍾東錦感動指出，回想起前縣長謝金汀曾經講過「把道德留給子孫、把建設留給家鄉、把名聲留給自己」，這就是目前徐耀昌縣長最佳寫照，反觀另外一位前縣長，是把「債務留給子孫」，徐耀昌就是擔心類似的情況再次發生，才會站出來。
鍾東錦說，他也將學習徐縣長的精神，做為一個「付出、奉獻」的縣長，未來不但將會把每一票30元的選舉補助款捐出來，幫助縣內弱勢團體，當選之後，每年更將持續捐出100萬元薪資，做為苗栗縣各級學校的獎助學金，並以自身經驗，鼓勵青年學子，只要肯打拚、不放棄，最後一定會成功。
針對公館鄉和銅鑼鄉未來的發展願景，鍾東錦表示，公館鄉的產業以農為主，有品質良好的芋頭、福菜，更有全國唯一的紅棗專區，但產期有限、保存不易，未來除持續推動有機農產外，更規畫建置食品加工觀光工廠，進一步提升農民收入，同時更要與苗栗農改場合作，對於鄉內休耕土地再利用，推廣種植其他經濟作物，並推動人文農業，透過在地故事包裝行銷農特產品。
他說，在徐耀昌的推動下，公館鄉出磺坑已成為縣內最重要的文化景觀之一，加上正在進行施作的客家文學花園，剛好在後龍溪兩側相互呼應，這一項政策，他更將加速推動，把公館鄉開發成為國際級的旅遊景點。
鍾東錦表示，銅鑼鄉是苗栗縣最具發展潛力的鄉鎮之一，銅鑼科學園區內有許多科技產業大廠以及客家文化園區，搭配銅鑼杭菊、炮仗花等季節性活動，導入觀光遊憩功能，呈現出獨具特色的科學園區風貌，但引進國際級知名大廠，更要維護在地居民生活品質，因此對於科學園區、工業區的空汙和廢水排放，都要加以監控，以國際標準監測，唯一原則就是不能造成汙染，不能造成鄉親生命、財產受到損傷。
鍾東錦說，未來2年內，銅鑼科學園區將增加2000個以上工作機會，因此，也將在銅鑼，擴大舉辦青年洄游創意工作坊，吸引更多年輕人返鄉，在家鄉生兒育女，同時陪伴家中長輩，擁有良好的工作機會，為銅鑼鄉注入的年輕與活力。
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