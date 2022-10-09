苗栗縣長徐耀昌今天也陪同無黨參選縣長的苗栗議長鍾東錦舉行競總成立大會。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長參選人鍾東錦9日一連舉辦公館鄉與銅鑼鄉競選總部成立大會，鍾東錦宣誓將延續縣長徐耀昌的政策，要把公館鄉打造成為國際新亮點，並持續招商引資，同時宣布銅鑼鄉將會是苗栗縣最具發展潛力的鄉鎮之一，未來2年內預計可增加2000個工作機會，落實產業帶來就業，提高鄉親的收入。

即使面對國民黨可能撤銷黨籍處分，苗栗縣長徐耀昌依舊馬不停蹄，一大早分別前往公館鄉和銅鑼鄉，為鍾東錦競選總部成立站台，大力呼籲鄉親支持。

鍾東錦感動指出，回想起前縣長謝金汀曾經講過「把道德留給子孫、把建設留給家鄉、把名聲留給自己」，這就是目前徐耀昌縣長最佳寫照，反觀另外一位前縣長，是把「債務留給子孫」，徐耀昌就是擔心類似的情況再次發生，才會站出來。

鍾東錦說，他也將學習徐縣長的精神，做為一個「付出、奉獻」的縣長，未來不但將會把每一票30元的選舉補助款捐出來，幫助縣內弱勢團體，當選之後，每年更將持續捐出100萬元薪資，做為苗栗縣各級學校的獎助學金，並以自身經驗，鼓勵青年學子，只要肯打拚、不放棄，最後一定會成功。

針對公館鄉和銅鑼鄉未來的發展願景，鍾東錦表示，公館鄉的產業以農為主，有品質良好的芋頭、福菜，更有全國唯一的紅棗專區，但產期有限、保存不易，未來除持續推動有機農產外，更規畫建置食品加工觀光工廠，進一步提升農民收入，同時更要與苗栗農改場合作，對於鄉內休耕土地再利用，推廣種植其他經濟作物，並推動人文農業，透過在地故事包裝行銷農特產品。

他說，在徐耀昌的推動下，公館鄉出磺坑已成為縣內最重要的文化景觀之一，加上正在進行施作的客家文學花園，剛好在後龍溪兩側相互呼應，這一項政策，他更將加速推動，把公館鄉開發成為國際級的旅遊景點。

鍾東錦表示，銅鑼鄉是苗栗縣最具發展潛力的鄉鎮之一，銅鑼科學園區內有許多科技產業大廠以及客家文化園區，搭配銅鑼杭菊、炮仗花等季節性活動，導入觀光遊憩功能，呈現出獨具特色的科學園區風貌，但引進國際級知名大廠，更要維護在地居民生活品質，因此對於科學園區、工業區的空汙和廢水排放，都要加以監控，以國際標準監測，唯一原則就是不能造成汙染，不能造成鄉親生命、財產受到損傷。

鍾東錦說，未來2年內，銅鑼科學園區將增加2000個以上工作機會，因此，也將在銅鑼，擴大舉辦青年洄游創意工作坊，吸引更多年輕人返鄉，在家鄉生兒育女，同時陪伴家中長輩，擁有良好的工作機會，為銅鑼鄉注入的年輕與活力。