瑞磁生技ABC-KY(6598)在手訂單能見度良好，將持續布局具差異化的新產品開發，蓄積成長動能，公司正向看待今年營運展望。

瑞磁今年剛上市的「新冠加流感七合一檢測試劑」，前3季銷售額已有341萬元，由於美國大多數地區已取消口罩規定，隨著進入流感與肺炎等呼吸道疾病好發季節，預期七合一試劑與RPP試劑需求將會逐漸轉強。

瑞磁用核心數位生物條碼(BMB)技術開發的「數位液態活檢」(Digital Liquid Biopsy)完成可行性研究的第一步，成功檢測到7種與腫瘤有高度關聯性的變異基因，瞄準龐大的癌症基因檢測市場。在授權業務部分，自全球寵物檢測領導大廠美商愛德士(Idexx)運用瑞磁BMB技術完成血清檢測的商業化後，今年愛德士除進一步運用BMB技術進行糞便檢測的商業化開發外，並簽署1,200萬美元的技術授權與供貨合約，深化雙方的策略合作。

瑞磁總經理何重人表示，瑞磁以通過美國FDA認證的BMB多元檢測技術，結合MDx3000自動化分子診斷系統，開發出的數位液態活檢可成功檢測到7種與腫瘤有高度關聯性的變異基因。何重人進一步表示，血液檢體較傳統腫瘤切片的侵入性低，取得樣本容易，並可廣泛應用在包括檢測與治療有關聯性的基因、治療後的成效、病理追蹤、以及高風險族群的定期篩檢等領域，近年來液態活檢逐漸受到重視。

不過，目前市面上的液態活檢仍仰賴次世代基因定序(NGS)，存在太多痛點，不具常規性臨床使用效益。瑞磁的多重癌症突變檢測方案，具易操作等特色，加上檢測成本只有NGS的十分之一以下，更適合大量臨床檢驗應用，在完成可行研究後，下階段將朝目標疾病市場落實商化發展。

在新產品開發方面，瑞磁指出，真菌特定分析試劑(ASR)已開發完成28項，傳統的真菌檢測多透過培養，耗時2至6周，而瑞磁的真菌診斷透過PCR方法，在數小時內可檢測多達28種真菌，是市場上最全面的檢測，已在多家醫院完成驗證，並委任John Hopkins University Hospital團隊進行應用開發暨推廣。