奇鈦科（3430）高毛利原創產品、新應用策略逐步發酵，包括高毛利的口腔X光膠片用抗氧化劑，由國際醫療大廠委託設計生產，成為近年營運主要成長動能之一。因其毛利率達四成水準，伴隨持續朝車用、航太、食品包裝、醫療等新應用及高毛利原創產品開拓，營運蓄勢再推進。

此外，由於EG屬大宗塑膠原料，報價景氣循環明顯，東聯（1710）持續提升特化EO比重，以降低EG波動對於營運影響；尤其，氣體事業2016年起投入液態CO2回收工廠的開發，可望今年底與半導體廠進行對接。

奇鈦科紫外光吸收劑和光安定劑營收占比52％、光引發劑約20％、抗氧化劑占27％。目前市場布局以美國最高，營收占比達42％，其次為大陸28％、台灣約13％、歐洲約9％，日本、韓國、東南亞則占8％。

奇鈦科去年自主研發新創產品營收占比約11％，新產品毛利率達40.89％。近年尚有反應型紫外光吸收劑、全新紫外光與藍光遮蔽劑、高效磷系阻燃劑等新創產品投入市場，隨著主要國家專利布局展開，營運動能蓄勢發揮。

東聯高雄廠EG年產36萬噸、EO年產35萬噸、特化EO22萬噸；大陸揚州EG年產50萬噸、EO年產40萬噸、特化EO11萬噸。另，高雄、揚州兩岸氣體事業總產能分別84萬噸、66萬噸。

東聯氣體事業除氧、氮及氬等工業氣體，去年提升食品級液氮、醫用氧及電子級二氧化碳等應用，以提高值產品比重。東聯透過自身碳捕捉循環再利用製程，產製高純度二氧化碳，已建置新產線，初期規劃月產1,000噸，持續進行製程改善，以期搶進半導體應用市場。