「2022年ITF台北國際旅展」將於11月4日至11月7日於南港展覽館一館展開，圓山大飯店台北及高雄聯手推出多元優惠專案，住宿券下殺3折起、餐券下殺55折起，現場購買指定商品再加贈圓山東、西密道導覽與熱門的圓山文化導覽之旅。為提供更便捷的服務，圓山飯店自10月14日中午12時起至11月23日下午5時止，官網同步推出線上旅展可上網選購各優惠方案。

充滿莊園渡假風情的高雄圓山飯店，甫完成客房衛浴整修，全新呈現，旅展中推出「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，入手價2,980元，購買1本5張售價14,900元，旅展下殺3折；另有「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及晚餐各2客，旅展優惠35折，每張售價4,100元。入住即可前往享受高雄最夯的打卡熱點「景觀木棧道」，可漫步至澄清湖欣賞浪漫的湖光景色，亦可徜徉於景緻優美的花園泳池，享受難得的休閒假期。

台北圓山則推出平日聯合住宿通用券，單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，旅展超低下殺31折起，可依使用張數入住不同房型。入住期間，可免費暢玩奧林匹克標準戶外泳池、戲水池、健身房、室內兒童遊戲室及兒童攀岩場等設施，體驗圓山聯誼會會員尊榮。

餐券方面，圓山大飯店更是卯足了勁，推出年度精選優惠來吸引賓客搶購。迎戰年底桌菜聚餐需求，展場限定的台北圓山「平假日圓山御廚純天然珍鮮饗宴」，10人桌菜優惠售價21,800元，享折扣83折。凡賓客於展場現場購買「平假日圓山御廚純天然珍鮮饗宴」，即加贈圓山無添加調味三寶食在健康禮盒1組、宴席當日預約導覽圓山東密道10位，無論是家庭歡聚、老友敘舊或公司聚餐，「平假日圓山御廚純天然珍鮮饗宴」都是極佳選擇。

家人歡聚用餐還可選擇展場限定的台北圓山「平假日圓山名廚晶饡任饗券(二擇一)」，每張售價6,900元，最高享折扣79折，貴賓可自由選擇使用於金龍餐廳6人桌菜或圓苑餐廳6人桌菜，以上餐廳2選1。凡賓客於展場現場購買「平假日圓山名廚晶饡任饗券(二擇一)」，即加贈宴席當日導覽圓山西密道6位，既可彈性使用又可吃到主廚精選拿手好菜，吃美食全不用費心。

最受賓客喜愛的「平假日金龍餐廳片皮鴨四人分饗券」每張售價3,980元，享折扣57折，憑券可於金龍餐廳享用片皮鴨四人分饗餐(烤鴨多吃)乙套，包括金龍片皮鴨整隻、時菜豆腐鴨湯、鮑粒鴨鬆蘿蔓葉、鴨油季節時蔬及鴨絲炒米粉等料理。「平日松鶴餐廳自助午晚餐單人券」，一本10張售價9,990元，購買一本10張加贈「平日松鶴餐廳自助午晚餐單人券」1張(原價1,408元，相當於65折的超值優惠，錯過可惜！喜愛下午茶的民眾亦可選購「平日松鶴自助下午茶單人券」，一本4張優惠價2,800元。千元有找的「中式早、午茶/英式下午茶聯合餐券 (三擇一)」，超輕鬆入手價899元，可享超值圓苑餐廳假日下午茶雙人套餐乙客、金龍餐廳假日早茶雙人套餐乙客或平假日花園咖啡廳雙人英式下午茶乙套，享折扣55折。

圓山牛排館則精心推出「平假日圓山牛排館海陸雙人套餐券」，每張只要2,599元，享折扣57折。主廚精選海陸主菜為燒烤美國特選肋眼心搭配海大蝦煎比目魚，不吃牛肉也可改為燒烤國產黑豬里肌肉，搭配前菜、湯品，還可使用自助式綜合起士生菜沙拉，吃的精緻、美味又盡興。