近年隨著科技產業園區中各類產業蓬勃發展，運作化學品種類日益增加及新興危害性化學物質廣泛應用，其潛在風險及災害影響不容忽視，經濟部加工出口管理處與環保署化學局首次合作，邀請園區事業單位於7日在日月光半導體製造股份有限公司K11廠舉辦「複合型災害事故緊急應變與區域聯防演練」，動員11單位共同演練場面逼真，藉此提升園區緊急應變量能。

經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳表示，本次演練人數投入超過80人，以複合型災害(地震、火災、毒災)呈現，使用轄內工廠常見的矽甲烷、氯氣及四氟化碳等三種氣體洩漏作為事故情境演練，並由科技產業園區指標性企業─日月光半導體公司擔任主演，其資深副總王頌斐擔任總指揮官，聯合加工處、環保署化學局及南區專技小組、高雄市消防局、環保局、保安警察第二總隊，以及園區區域聯防之亞東氣體公司、華泰電子公司、南美特公司、歐榮環保公司共同參演，展現園區內各單位救災的橫向聯繫及聯合救災模式，提升園區緊急應變量能。

日月光為科技產業園區指標企業，針對職業安全秉持嚴謹的態度及高規格的堅持，儘管本次演練的三種物質，於廠區用量小、風險低，仍共同參與完善園區支援網絡。日月光自主加嚴管理，提高演練頻度，定時進行災害演練，每年辦理複合型緊急事故應變，深化員工的因應能力，加強緊急事故的處理及掌握，降低災害影響與衝擊，維持良好健康安全職場環境。

加工處進一步指出，科技產業園區內事業單位眾多，藉由平日區域聯防演練，倘發生重大事故，除事故單位可熟悉災害初期的積極搶救外，鄰近業者提供適時必要支援與協助，可將災害損失程度減至最低，故期許透過本次演練，提升區內事業災害緊急應變能力，強化區聯組織與跨單位之協防救災機制。