慶祝生鮮雜貨外送服務滿三週年，foodpanda祭出生鮮雜貨週年慶優惠，活動期間每週三再加碼送全聯、MUJI無印良品等品牌商店專屬優惠碼，滿額最高可享7折。pandamart熊貓超市購物節也將於10月21日展開為期三天超強優惠，三大主題商品下殺7折起，還可再搭優惠碼最高現折 333元 ，標榜「這三天熊送」。

foodpanda 觀察快商務成趨勢，三年前即領先業界佈局生鮮外送，集結各大超商、美妝與零售量販通路，提供上萬間商店、近百萬款商品供消費者選購。foodpanda生鮮雜貨外送服務推出至今，訂單已成長突破80倍，顯見消費者已逐漸習慣透過外送平台進行日常採買，享受便利即時的服務。foodpanda自推出生鮮雜貨外送服務後，發現消費者習慣亦受到此一新型態採購方式的影響。這三年來foodpanda生鮮雜貨訂單量已成長超過80倍。

foodpanda 也統計出生鮮雜貨外送熱賣商品前三名，分別是茶葉蛋、金針菇與便利超商大杯拿鐵。其中熱銷第一名茶葉蛋，方便食用又富含蛋白質，累積銷售破50萬份榮登國人生鮮雜貨外送最愛商品。第二名金針菇火鍋、串烤、煮湯都能加，累積銷售近30萬份。熱銷第三名是便利超商大杯拿鐵，是許多上班族每天工作的精神來源，上班前不用在店裡排隊等，叫 foodpanda 生鮮雜貨外送就可幫忙送。foodpanda 也觀察到生鮮雜貨外送三大消費趨勢： 1. 主題性：foodpanda 生鮮雜貨外送品項豐富多元，從訂單組態亦發現到消費者採購時具高度主題性，將相關商品一次購足。例如消費者購買牛肉時，時常連帶下訂馬鈴薯、洋蔥與番茄，可看出是為了烹煮牛肉咖哩或紅燒燉牛肉而準備。2. 節慶性：特殊節日往往刺激銷售，而生鮮雜貨外送也成為血拼採買的重要管。foodpanda 觀察到節慶期間消費者買氣特別明顯，其中過年期間便利商店福袋銷量更居高不下，曾創下一個月內賣破10萬個福袋的超強紀錄。而其他重要節日如中元節、中秋節等，消費者也往往透過 foodpanda 生鮮雜貨外送服務，向超市與量販商店進行採購，而店家遍布全台且商品選擇多樣的全聯福利中心，則是消費者心目中的採購首選品牌。3. 習慣性：foodpanda 生鮮雜貨外送的高便利性，能夠在短時間內迅速將所需商品送至消費者手中。foodpanda 觀察到許多消費者的採購頻率與商品樣態非常固定，如三天採購一次青菜與肉品，每週下訂兩瓶鮮奶等，產生全新的日常消費行為。歡慶 foodpanda 生鮮雜貨三週年，即日起至10月31日，生鮮雜貨消費滿額輸入優惠碼「333週年」可現折333元、滿額輸入優惠碼「666大順」現折666元；指定商家消費滿額輸入優惠碼「好事成三」享85折優惠，最高折抵200元。此外十月每週三更加碼推全聯、MUJI無印良品等各大品牌優惠碼，最高可享7折優惠。