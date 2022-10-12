南投縣文化局舉辦竹藝產品開發競賽，成為年度盛事，匯聚來自全國各地竹藝創作者的心血結晶，經過專家學者嚴謹評審，結果揭曉，許銘珊作品《屏亦近人》榮獲首獎，所有得獎作品將於12月展出。

南投縣竹藝人才輩出，黃塗山、李榮烈等人都是國寶級的大師，提攜後進讓竹藝文化薪火相傳，南投縣文化局還特別設置竹藝博物館；近年來，竹藝產業轉型升級，愈來愈精緻，樸實溫潤的竹藝品，具有回歸自然的特質，加上創作者的巧思，受到消費者喜愛。

文化局長林榮森表示，透過竹藝產品開發競賽，發揚竹藝現代美學及生活藝術化價值，將傳統竹藝技法賦予現代創意設計元素，吸引更多人才投注研發創新，讓竹藝產業能夠永續發展。

竹藝產品開發競賽，由評審從創作技法、創意特色、整體美學及經濟效益等4大面向，進行縝密的綜合評比，然後評選出首獎、優選、佳作及入選等各類獎項。

文化局聘請竹藝、設計學界專家及優秀創作者共同評選，評審結果首獎1名，由許銘珊的作品《屏亦近人》獲得；優選2名葉淑如作品《竹語》、陳秋霞作品《勃根地竹編包》；佳作3名由陳員士作品《懷舊》、李文忠作品《八角茶籠》、紀西花作品《方圓茶間》分別獲選，其他入選作品共33件。

竹藝產品開發競賽詳細得獎名單，可上文化局網站查詢，文化局並將於12月在竹藝博物館舉辦得獎作品展，並於12月10日配合玉山美術獎及玉山文學獎舉行頒獎典禮。