秋季，縣府今年持續在南區兩大溫泉區舉辦溫泉季活動。（花蓮縣府提供）

時序漸入初秋，花蓮「太平洋溫泉季」明起展開，為期1個月，為吸引遊客泡湯，並振興地震後南區觀光，縣府加碼，活動期間入住南區5鄉鎮合法旅宿，補助業者每房每晚500元，遊客則登錄住宿資料也可獲得300元農會禮券，還可抽汽機車大獎。

花蓮瑞穗、安通兩大百年溫泉，今年花蓮太平洋溫泉季持續以「瑞穗英雄泉」、「安通美人湯」為品牌，並於瑞穗瑞祥公園對面草坪以原住民圖騰打造入口意象；安通露天野溪溫泉的安通展區，入口則有象徵溫泉結晶物的溫泉花廊，引導遊客到達野溪露天溫泉。

縣府觀光處長張志翔說，太平洋溫泉季持續推出溫泉專車，結合在地溫泉飯店、美食及農特產業，提供瑞穗、安通一日遊及二日遊。遊客在溫泉季期間，在瑞穗和安通兩大溫泉區住宿活動合作旅宿業、泡湯並集滿兩枚消費戳章，還可參加抽獎，有機會抽中黃金、鑽石等大獎。相關遊程資訊可上花蓮觀光資訊網及「2022花蓮太平洋溫泉季」活動官網。

張志翔說，包括太平洋溫泉季，將有多項精彩活動陸續登場，包括10月15日在玉里鎮東富禪寺舉辦的太平洋falifali音樂節，11月5、6日在富里鄉永豐社區開唱的穀稻秋聲富里山谷草地音樂節，以及年底的的花蓮太平洋觀光節演唱會，歡迎遊客秋冬一遊，體驗花蓮獨有的溫暖。

縣長徐榛蔚表示，受到918地震影響，旅宿業者盼了一整年的金針花季，提前收場。為了協助花蓮南區受災鄉鎮旅宿業重建，縣府推出自由行獎勵措施，外縣市自由行遊客，於瑞穗鄉、玉里鎮、萬榮鄉、卓溪鄉、富里鄉5個受災鄉鎮包含，入住當地合法旅宿，每日每房提供300元在地農會禮券。

另外也補助旅宿業者每房每日500元，協助業者於災後修復重建或推出相關行銷方案，還有機會抽到特斯拉汽車，歡迎國內外旅客一起來花蓮泡好湯、抽好禮。