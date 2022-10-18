嘉義縣長翁章梁以消防車模型感謝民雄鄉長何嘉恒無償提供土地。（呂妍庭攝）

民雄鄉公所無償撥用西安段235-1地號，占地1476平方公尺土地給消防局建新廳舍。（呂妍庭攝）

今記者會除翁章梁、何嘉恒、呂清海等人外，地方縣議員林秀琴、林淑完、黃芳蘭、林于玲、陳文忠、陳福成等地方民代都來參與見證。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局民雄分隊廳舍使用迄今逾32年，歷經多次地震，建物安全性不足，雖目前仍勘用，但占地面積小，又位處市中心，不但就地改建困難，消防車、救護車出入動線也十分勉強，為讓消防救災勤務更順暢，民雄鄉公所無償撥用西安段235-1地號，占地1476平方公尺土地給消防局建新廳舍，預計斥資5700多萬元興建，2025年竣工。

民雄消防分隊原廳舍於1990年興建，使用逾32年，期間歷經921地震等重大災害，目前雖仍勘用，但今年消防局成立「民雄專責救護隊」，在人員及車輛裝備、器材不斷更新擴充下，廳舍空間已不敷使用，加上工業區轉變開發、各行各業蓬勃發展，以及未來民雄無人機、航太產業園區設立，民雄人口數又高達7萬多人，民眾對於救災救護需求日益增加。

經消防局長呂清海、副局長蔡建安等人當面向民雄鄉長何嘉恒表達要成立專責救護隊，民雄消防分隊有用地需求下，何嘉恒馬上想到位於民溪南路的閒置土地，何嘉恒說，西安段235-1地號土地是都市計畫農業用地，已閒置長草多年，看到民雄分隊連救護車出入都不太方便，為讓救災效率更好，決定無償提撥這塊土地給消防局，由於地處交通便利位置，一定會是救災好所在。

今嘉義縣長翁章梁從何嘉恒手中接過土地權狀，象徵新的消防能量將注入民雄。翁章梁說，民雄消防分隊搬家不易，除中央建設經費、地方配合款，最重要的就是用地取得，感謝民雄鄉公所無償提供土地，讓打火弟兄順利搬家，新廳舍蓋好後，能讓救災品質更好，至於原有公有土地空出來，可以讓市中心做整體規畫，有利都市更新與設計。

今記者會除翁章梁、何嘉恒、呂清海等人外，地方縣議員林秀琴、林淑完、黃芳蘭、林于玲、陳文忠、陳福成等地方民代都來參與見證，何嘉恒更強調他是以歡喜、感恩的心情出席。