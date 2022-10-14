國際扶輪社3490區蘆洲重陽扶輪社今(14)日上午偕同蘆洲扶輪社、蘆洲湧蓮扶輪社、3490地區網路扶輪社、新北荒野扶輪社，在新北市消防局第三大隊部8樓禮堂辦理捐贈儀式，共同捐赠1200顆住宅用火災警報器予新北市政府消防局。

蘆洲重陽扶輪社長謝鼎煇近日聽聞5樓以下老舊住宅因未設置火警自動警報設備，無法在火災發生時預警住戶及時逃生，死傷往往最為嚴重；因此謝鼎煇即發起本次的捐贈善行，聯合地區友社共同捐贈1200顆住警器，期望藉由住警器之全面安裝，降低火災危害，共同守護市民居家安全。

新北市消防局指出，今年經統計截至目前為止，本市已有93起因住戶有安裝住警器而成功逃生之案例，顯見安裝住警器確實能有效抑制初期火災，爭取黃金逃生時間的功效。

新北市消防局第三大隊長大隊長黃弟勝表示，非常感謝謝鼎煇這次的拋磚引玉，也謝謝各地區扶輪友社的共襄盛舉以及對社會公益之熱心付出，一同關注社會上弱勢族群住居安全，新北市政府消防局將優先替獨居老人、低收入戶、資源回收戶、身心障礙等弱勢族群進行到府安裝，也呼籲社會大眾能自行購買安裝住警器，創造安居新北的環境。