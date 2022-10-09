以蘆洲河岸水鳥生態為主題的蘆洲兒五樓厝公園第2期將於11日開放啟用，新北市工務局說，公園雖然分期開闢，但是園區步道串聯縫合1期園區，使整座公園顯得格外一致，讓民眾不但能在公園內體驗全方位健體設施，也是休閒散步、放鬆心情的好所在。

工務局表示，蘆洲兒五樓厝公園第2期位於樓厝里民族路236巷，去年7月取得地主同意並價購土地，經評估調查及納入地方民意後，考量第1期公園以服務中高年齡層為主的體健設施，缺少兒童戶外活動空間，因此第2期公園規畫兒童遊戲場為主做串聯，提供居民完善多元的休憩空間。

新工處補充說明，公園總工程經費約930萬元，開闢面積約為約331坪，第1期面積約165坪，針對青壯年與年長者配置多功能體健設施，公園內也規畫花架及座椅休憩與樹形優美之喬木及灌木綠化，運動之餘也能放鬆身心。

第2期園區則以兒童遊戲設施為主題，將蘆洲河岸鳥棲生態「鳥棲之丘」元素融入公園，規畫多樣攀爬及滑梯設施，模擬如水鳥、魚類、兩棲類等小動物們如何在生態島上各司其所。在小朋友最喜愛的共融遊戲空間中，園區草地區打造「土丘隧道」，隧道內彩繪各式蘆洲河岸小動物及沙沙聲遊戲板，能激發孩童想像力，認識不同水鳥貼近大自然，打造豐富的視覺及聽覺感官體驗，讓遊戲的過程更加具有知識性、歡樂有趣。