凌晨祝融！位於桃園市龜山區長庚醫院旁的復興一路，今天（13日）凌晨3時許，疑似路邊電桶爆炸，火焰燒進旁邊的公寓住家內，消防局接獲消息後，救出住宅內7人，其中1人無呼吸脈搏。

據林口大家庭Facebook指出，桃園市龜山區長庚醫院旁的復興一路今日凌晨傳出火警，起火點疑似是一樓的電桶， 消防局獲報到場時，火勢很猛烈，伴隨濃濃黑煙竄上天際，立即拉水線灌救。

消防局隨後陸續救出屋7人，其中1人無呼吸脈搏，隨即送往對面長庚醫院急救，至於詳細起火原因，還有待警消調查。